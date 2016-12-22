HABER: Esra ÖZTÜRK

Öğrenciler araştırmalarını ve ödevlerini sıcak kütüphane ortamında yeni Bilgisayarlar sayesinde hızlı bir şekilde yapma imkanı sunulacak. Türkan Saylan kütüphanesi’nde araştırmalarını yapan öğrencilere Belediye Başkanı Turhan BULUT ziyarette bulundu. Mengen Belediye Başkanı’nın ziyaretinden çok mutlu olan öğrenciler kendilerine tanınan bu imkanlar için Mengen Belediye Başkanı’na ve Herkes için Kütüphane projesi kapsamında bilgisayarları hibe eden Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezine teşekkür ettiler.