Türkan Saylan’a çirkin saldırı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi tarafından 10 Aralık 2020 tarihinde Bahçelievler – Borazanlar Mahallesi arasına inşa edilen ve 18 Mayıs 2009 tarihinde kaybettiğimiz bilim insanı merhum bilim insanının isminin verildiği Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan anıtı,önceki gün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından anıtın koruyucu camının kırıldığı ve anıt üzerindeki Türkan Saylan fotoğraflarının yüz kısımlarının boyandığı fark edildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde olduğu tahmin edilen hareketi, Saylan’ın kurduğu ve vefat ettiği tarihe dek genel başkanlık görevini üstlendiği ÇYDD’nin Bolu şubesi üyeleri, anıt önünde yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı. Bu yapılan saldırının merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’a bir saygısızlık olarak nitelendiren dernek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Bolu Belediye Meclisi kararıyla bu caddeye Türkan Saylan adı verilmiştir. ÇHDD olarak belediyeden yasal izin alarak bu tabelayı astık. Tabelamızın boyanmış ve kırılmış olduğunu gördük. Merhum hocamıza saygısızlık olarak gördüğümüz bu hareketi kınıyoruz.”