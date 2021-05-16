Türkan Saylan’ı andılar



Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan açıklamada “ Eski dönemlerin korkulu hastalığı olan Lepra (cüzzam) ‘nın tedavisi, kız çocuklarının okutulması ve insan hakları gibi alanlarda ülkemiz adına büyük başarılara imza atmış korkusuz bir kadın savaşçı Türkan saylan 13 Aralık 1935 yılında İstanbul’da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden(1963) mezun olup, 1968 yılında aynı üniversitenin Dermatoloji anabilim dalında baş asistanlığa başladı.1971’de İngiliz Kültür heyetinin bursuyla İngiltere’de eğitim görmüş 1977’de Profesör olmuştur.

Prof. Dr. Türkan Saylan 1976 yılında Cüzzam’la Savaş derneğini kurdu.2006 yılına kadar Dünya sağlık Örgütü’nün Lepra(cüzam) karşısında danışmanlığını yapmıştır. 1981-2002 yılları arasında gönüllü olarak sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni yaptı. 1986’da Hindistan’da Uluslararası Gandhi ödülünü aldı. Aydın kimliği ile (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tanındı. 10 Şubat 1989’da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) 19 Haziran 1990-18 Mayıs 2009 tarihleri arasında Genel Başkanlığı’nı yapmıştır.

Bu yıllarda “Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları (Kardelenler), Bir ışıkta siz yakın, Baba beni okla gönder, Her kızımız bir yıldız, Anadolu’da bir kızımız var öğretmen olacak” gibi çok sayıda proje uygulamaya konmuştur. Prof. Dr. Türkan Saylan 18 Mayıs 2009’da vefat etmiştir. Aramızdan ayrılışının 12. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz.