Haber: Kasım ŞAHİN

Yaptığımız haber ilimizde ve yurt genelinde büyük ses getirdi. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazmalıdır diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu çok değerli sözünün ardından, yaptığımız bu haber her nedense başka mecralara çekilmek istendi. Biz gördüğümüzü ve bildiğimizi doğru olarak yansıtmaktan hiç mi hiç çekinmedik. Haberimiz üzerine Bolu Valiliğinin açıklamasının noktasına ve virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz. İşte o açıklama;

02 Ağustos 2017 tarihli Olay Gündem Gazetesi’nde yer alan “SURİYELİYE CEZA YOK” başlıklı haberde yer alan konu ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin uygulamasına ilişkin ilgili talimatı uyarınca; Suriyeli sürücünün, Suriye Makamlarınca tanzim edilmiş geçerli sürücü belgesi ve yeminli tercüman tarafından yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesinin mevcut olduğu cezai işlem gerektirecek herhangi bir trafik ihlali söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Trafik İhlali yapan Suriyeli sürücülere ihlal ettiği trafik kuralı ile ilgili Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde cezai işlemler uygulanmaktadır.