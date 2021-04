Türker Ateş 23 Nisan mesajı

Haber: Onur Akçelik

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, TürkiyeBüyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaş günlerinde dahi kapıları açık tutulduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin her dönemde halkın egemenliği ve demokrasiye olan inancının, güveninin, milletin kararının üzerinde hiçbir güç olmadığının en önemli göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Ateş,“Milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bir kez daha büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Savaş günlerinde dahi kapıları açık tutulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin her dönemde halkın egemenliği ve demokrasiye olan inancının, güveninin, milletin kararının üzerinde hiçbir güç olmadığının en önemli göstergesi olmuştur. Milletimizin kayıtsız ve şartsız egemenliği, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın dün olduğu gibi bugün de en güçlü dayanaklardan birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günün sevincini ve coşkusunu, milli egemenlik bilinciyle büyüyen, geleceğimizin mimarı çocuklarımıza bırakmış, tüm dünya çocuklarını sevgi ve kardeşlik paydasında buluşturarak dünya barışına en güzel hediyeyi vermiştir. Yarın bayrağı devralacak olan çocuklarımızın, sürekli gelişme, kalkınma ve ülkemizi dünya sathında her daim en ön sıralarda tutma hedefine kararlılıkla yürüyeceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin kuruluşunun 101. yıldönümü vesilesiyle Bolu iş dünyası adına üyelerimizin, halkımızın ve yarınlarımızın sahibi tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve milletimizin kutsal iradesinin simgesi olan TBMM’nin kuruluşunda emeği olan herkesi rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.