Türker Ateş güven tazeledi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 40 üyenin oy kullandığı seçimlerde yönetim kurulu başkanı, meclis başkanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belli oldu. Tek liste üzerinden gerçekleşen seçimlerde Türker Ateş, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

PROJELER DEVAM EDECEK

Seçimlerin ardından yeni bir dönem ve yeni bir heyecan başlıyor diyen Ateş, “Ekim ve kasım aylarında, 365 odamızda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarımızda seçim atmosferi yaşanmakta. 1 Ekim tarihinde başlayan seçim maratonumuz bugün organ seçimlerimizle tamamlanmış bulunmakta. Meclis üyelerimizin ve üyelerimizin takdiriyle yönetim kurulu başkanı seçilmiş bulunmaktayım. Yaptığımız projeler var, devam edecek projelerimiz var. Önemli olan birlikte, beraberlikte hep beraber güzel projeleri gerçekleştirmekte özne Bolu’muz. İş dünyasının problemlerini de biliyoruz. Tekrar yeni dönemimiz hayırlı olsun. Umut ediyorum ki bu dönem daha verimli, daha düzgün işlere imza atarız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı olarak seçilen Aydoğan Tekin ise, “Türker Bey’in yönetim kurulu başkanlığını kutluyorum. Kendisi ile uyumlu bir şekilde çalışacağımızı ümit ediyorum. Çok değerli meclis üyelerimizin teveccühü sayesinde rakipsiz olarak, oy birliği ile meclis başkanlığına layık gördüler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki çok güzel bir şekilde çok iyi bir şekilde çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

TOBB DELEGELİĞİ ASİL ADAYLARI

Savaş Sakarya

Orhan Kahraman

Necip Çarıkçı

Yüksel Atilla

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Abdullah Alemdar

Atila Çelikpençe,

Cumhur Özçelik

Fatih Yamaner

Fatma Lebile Özçağlar

Hakkı Fidan

Halit Ergül

Melih Yaman

İsmail Öztürk

Yücel Yılmaz

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

Vedat Göktaş

Hayrettin Güler

Sabahattin Yamaner

Caner Özay

Mehmet Öztürk

İbrahim İlhan Özalp

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 14:39