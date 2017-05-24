Haber: Kasım ŞAHİN

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün 51 yaşına giren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurulu’nda sürpriz bir kutlama yaptı. Yapılan kutlamaya Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanısıra Bakanlar, TOBB Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda başkanı katıldı. 51. yaş gününü kutlayan BTSO Başkanı Ateş için hazırlanan pasta Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve TOBB Başkanı ile birlikte kesildi. Yapılan kutlama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ateş, “Sayın Başbakanımız, Bakanlarımız ve TOBB Başkanımız yaş günü kutlaması yaptılar. Hoş bir sürprizdi. Kendilerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.