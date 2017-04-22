Haber: Ceylan Beykoz

Ateş, “Milletimizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla karşılıyoruz. Halkımızın egemenliğinin tecelli ettiği en kutsal çatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapıları istiklal mücadelesi sırasında dahi her daim açık kalmış, halkın egemenliği ve iradesi her zaman birinci planda tutulmuştur. Atatürk, tarihimizin en anlamlı ve önemli günlerinden birisi olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek, ulusal egemenliğimizi, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gönüllerine ve yüreklerine emanet etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, artık sadece bizim değil, tüm dünya çocuklarının kaynaştığı, kardeşlik içinde kutlanan bir bayram haline gelmiştir. Atatürk’ün açtığı bu yolda bizler iş dünyası olarak, milli egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan aldığımız güç ile, yarınların müreffeh Türkiye’sini çocuklarımıza bırakabilmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü armağan ve emanet ettiği, aydınlık geleceğimizin sahibi çocuklarımızın, halkımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ulusal egemenliğimizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.”