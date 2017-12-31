Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateşi 2017 yılında Oda olarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği ve 2018 yılına ilişkin öngörülerini aktardığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2017 yılı Odamızın birçok başlıkta önemli proje ve faaliyetler gerçekleştirdiği bir yıl oldu. Odamızın en büyük projelerinden birisi olan, MARKA güdümlü proje mali desteğiyle uygulanan geçici depolama tesisi kurulumu projesinde depomuzun ve idari binasının yapım çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Kısa bir süre zarfında artık reel sektörümüze hizmet vermeye başlayacak duruma gelecek. Bunun yanında, İlimizin marka değeri olan ürünlerini ekonomiye kazandırmak, coğrafi işaretli ürünlerin üretimi yoluyla ilçelere iş ve aş götürmek amacıyla 7 adet ürünümüzün coğrafi işaretin tescil çalışmalarına bu yıl hız kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TOBB koordinasyonuyla yürütülen istihdam seferberliğinde ise il olarak belirlediğimiz 2000 kişilik yeni istihdam hedefini fazlasıyla geride bıraktık. Valimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte 40’ın üzerinde sanayi kuruluşumuza bire bir ziyaretler gerçekleştirdik. Aralık itibariyle ulaşılan yeni istihdam sayısı 5 bin seviyesine geldi. Buradan başta firmalarımız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ederim.

İlimizin yılardır gündeminde olan konulardan birisi de yeni büyük sanayi sitesi projesiydi. 2017 yılında sonuç odaklı yapılan çalışmalar, ayrıca Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da desteğiyle proje ihale aşamasına geldi. Bu da son derece sevindirici bir gelişme olarak 2017 yılının kayıtlarına geçti. Odamızın yürüttüğü en önemli çalışmalardan birisi de MEYBEM ile işbirliği içinde yapılan mesleki yeterlilik belgelendirme çalışmaları oldu. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda sayılan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelmesiyle birlikte bu alanda aktif biçimde yer aldık. Odamız ev sahipliğinde, MEYBEM tarafından farklı mesleklerde çok sayıda sınav düzenlendi. Bu sınavlarla 300 dolayında kişi mesleki yeterlilik belgesi sahibi yapıldı. Mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanlara devlet tarafından sağlanan sigorta prim desteği konusunda da yerel basın aracılığıyla üyelerimizi sıkça bilgilendirdik.

2017’yi geride bırakırken, şuanda artık 2018 yılına odaklanmış durumdayız. 2018 yılında da, İlimizin ekonomik yönden ilerlemesi, üyelerimizin iş ve faaliyetlerinin gelişmesi ve nihayetinde halkımızın ekonomik refahının artması amacı doğrultusunda çalışmalarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hız kesmeden devam edeceğiz. Oda olarak önümüzde 2018 yılı için belirlediğimiz sektörel öncelikli faaliyet ve projelerimiz mevcut. Metal sanayimizin gelişimine, iç ve dış pazarlardaki faaliyetlerinin artmasına katkı sağlamak için uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte hemen Ocak ayından itibaren hayata geçirmeyi planladığımız öncelikli projelerimizden birisi olacak. İki yıldan bu yana gerçekleştirilmekte olan Bolu Fuarı’nın nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız olacak. Ayrıca İlimize yöresel temalı ikinci bir fuar kazandırma yönünde başlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Keza hizmetler sektörümüzün en önemli kolu olan turizm sektöründe, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin üzerinde özellikle durarak, yatırımcılar ile arasındaki köprüyü sağlayabilmek için çalışmalarda bulunacağız. Diğer yandan, üyelerimizin mevzuat ve iş geliştirme konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz düzenli biçimde devam edecek. Buna örnek olarak, bugün artık günlük yaşantıya iyice dahil olmuş olan elektronik ticaret alanına iş dünyamızı daha fazla entegre edecek eğitim ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Üniversite-sanayi işbirliğini, belirlenen başlıklarda çok daha somut ve sonuç odaklı faaliyetler ile güçlendireceğiz. Belli başlı birkaçını sayabildiğimiz buna benzer faaliyetlerimiz birçok farklı alanda ve konuda hız kesmeden devam edecek.

Bu düşüncelerle, başta Odamızın değerli üyeleri olmak üzere, Bolu içinde ve dışında yaşayan tüm Bolulu hemşehrilerimizin ve halkımızın yeni yılını kutlar; 2018 yılının başta sağlık, huzur ve bol kazanç getirmesini dilerim.”