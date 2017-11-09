Haber: BMA

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde minnet ve rahmet ile yad ediyoruz. Dört bir yandan kuşatılmış bir milletin kaderinin belirlendiği bir dönemde, vatanına ve milletin tam bağımsızlığına olan sarsılmaz inancıyla mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın hayranlığını kazanmış, tarihin en önemli şahsiyetleri arasında değişmez yerini almıştır.

Cumhuriyetimiz, Atatürk ve silah arkadaşlarının, yanı sıra bu bağımsızlık mücadelesine kanıyla ve canıyla ortak olan tüm milletimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere emanetidir. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet yolunda ve O’nun ilkelerinin ışığında, her gün daha fazla çalışmayı, üretmeyi ve yarınların Türkiye’sini el ele, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle inşa etmeyi kendimize en öncelikli görev saymaya devam edeceğiz.

Ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlem ile anıyor, başta Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarının aziz ve yüksek hatırası önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz.”