Türker Ateş’ten 18 Mart mesajı



Haber: Ceylan Beykoz

TSO Başkanı Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yurdumuza ve bağımsızlığımıza olan sarsılmaz bağlılığımızın en önemli göstergelerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. En ağır şartlar altında dahi aziz milletimizin ve bağrından çıkan ordumuzun kutsal vatan toprağı ve bağımsızlık için gösterdiği azim ve kararlılık, dünya tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı ortaya çıkarmıştır.”

“TARİHE SİLİNMEZ HARFLERLE YAZMIŞLARDIR”

“Vatan, bayrak ve bağımsızlık için canlarını hiçe sayıp toprağa düşen şehitlerimiz, vatan sevgisi ve bağımsızlığın değerini kendilerinden sonraki nesillerin zihnine ve tarihe silinmez harflerle yazmışlardır.”

“TEK YÜREK OLMASININ ESERİDİR”

“Çanakkale Deniz Zaferi, askeri anlamda kazanılmış bir zafer olmanın yanında, aynı zamanda bütün bir halkın bağımsızlığa olan inancının, vatanı ve bayrağı için kenetlenip tek yürek olmasının eseridir.”

“GURURLA TAŞIMAYI KENDİMİZE GÖREV SAYIYORUZ”

“Bugün bizlere ve sonraki nesillere düşen ise şehit ve gazilerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları sonsuza kadar dünyanın en gelişmiş, müreffeh ve çağdaş ülkelerinden birisi yapmaktır. Bizler iş dünyası olarak, bu hedefe ulaşıncaya kadar, yolumuzdan asla dönmeden var gücümüzle çalışıp üretmeyi, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu emaneti, yarınlara onurla ve gururla taşımayı kendimize görev sayıyoruz.”

“AZİZ HATIRALARININ ÖNÜNDE SAYGIYLA VE ŞÜKRANLA EĞİLİYORUZ”

“Bu düşüncelerle, Bolu iş dünyası adına 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük destanın kahramanlarını rahmet ve minnet ile yad ediyor; aziz hatıralarının önünde saygıyla ve şükranla eğiliyoruz.”