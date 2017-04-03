HABER: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası ve Bolu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) tarafından Han Car Otomotiv A.Ş ile indirim anlaşması yapmaları bardağı taşıran son damla oldu. Yapılan anlaşmada söz konusu iki esnaf odasının üyelerinin indirimli yararlanabileceği dile getirildi.

Sözleşme sonrası sanayide iş yapmaya çalışan esnaflar ayağa kalktı. Esnaflar tarafından yapılan açıklamada, bu sözleşme ile her iki kurumda kendi bünyesine kayıtlı küçüklü büyüklü 100 lerce aynı işi yapan esnafın ekmeğine engel olmaktadır. Bu olayın ticari anlamda etik olmadığı bu kurumların kendi bünyesine kayıtlı olan esnaf ve sanatkarların haklarına sahip çıkması gerektiği halde diğer üyelerini hiçe saydığı görülmektedir.

Buradan anlaşma yapan esnafın hamisi olması gereken birliklere soruyoruz, Sizin anlaşma yapmış olduğunuz bu firmadan ile bünyenize kayıtlı esnaf ile arasındaki fark nedir?

Yapmış olduğunuz anlaşmayla, bünyesine bağlı diğer esnaflara üvey evlat muamelesi yapılması kabul edilemez ve edilmeyecektir. Yapılan anlaşma haksız rekabet doğurmaktadır. Sanayi ve servis sahibi esnaflar son derece bu konudan inanılmaz şekilde rahatsız olduğunun bilinmesini istiyor ve bu yanlıştan biran önce dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca yapılan anlaşmadan önce yıllardır sanayide ekmek yemeye çalışan ve aynı işi yapan diğer esnaflardan da fiyat teklifi alınıp alınmadığı da merak konusudur, dediler. Konu hakkında Ticaret Sanayi Odası ve BESOB’tan yapılacak açıklama bekleniyor.