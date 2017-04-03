banner128

banner101

03 Nisan 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Türker ve Gayret’e Sanayi Esnafından Tepki

    Sanayide otomobil üzerine iş yapan esnaflardan ticaret odası ve BESOB’a tepki yağıyor.

    03 Nisan 2017 Pazartesi 11:03
    Bu haber 9 kez okundu
    Türker ve Gayret’e Sanayi Esnafından Tepki

    HABER: Aysun Beykoz
    Bolu Ticaret Ve Sanayi Odası ve Bolu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) tarafından Han Car Otomotiv A.Ş ile indirim anlaşması yapmaları bardağı taşıran son damla oldu. Yapılan anlaşmada söz konusu iki esnaf odasının üyelerinin indirimli yararlanabileceği dile getirildi.

    Sözleşme sonrası sanayide iş yapmaya çalışan esnaflar ayağa kalktı. Esnaflar tarafından yapılan açıklamada, bu sözleşme ile her iki kurumda kendi bünyesine kayıtlı küçüklü büyüklü 100 lerce aynı işi yapan esnafın ekmeğine engel olmaktadır. Bu olayın ticari anlamda etik olmadığı bu kurumların kendi bünyesine kayıtlı olan esnaf ve sanatkarların haklarına sahip çıkması gerektiği halde diğer üyelerini hiçe saydığı görülmektedir.

    Buradan anlaşma yapan esnafın hamisi olması gereken birliklere soruyoruz, Sizin anlaşma yapmış olduğunuz bu firmadan ile bünyenize kayıtlı esnaf ile arasındaki fark nedir?

    Yapmış olduğunuz anlaşmayla, bünyesine bağlı diğer esnaflara üvey evlat muamelesi yapılması kabul edilemez ve edilmeyecektir. Yapılan anlaşma haksız rekabet doğurmaktadır. Sanayi ve servis sahibi esnaflar son derece bu konudan inanılmaz şekilde rahatsız olduğunun bilinmesini istiyor ve bu yanlıştan biran önce dönülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca yapılan anlaşmadan önce yıllardır sanayide ekmek yemeye çalışan ve aynı işi yapan diğer esnaflardan da fiyat teklifi alınıp alınmadığı da merak konusudur, dediler. Konu hakkında Ticaret Sanayi Odası ve BESOB’tan yapılacak açıklama bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: Sanayide, Otomobil, üzerine,, Yapan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Telle Çivinin Aşkı”mı?..
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Meçhule doğru
  • Aydın Hitit Aydın Hitit A(R)MATÖR
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BU SERGİ BAŞKA SERGİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR YENİÇAĞA/REŞADİYE (2)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129