Türkiye, 153 ülke arasında 130. sırada

Haber: N. Halid Altundal

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği bilincinin artırılması için yürüttüğü eğitim programlarını sürdürüyor. “Forget the Gender” adıyla yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi kapsamında eğitici eğitimi alan SEDAŞ çalışanları, bu kez seminer verdi. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de düzenlenen seminerlerde çalışanlar; iş arkadaşlarını toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, kadına şiddet, cinsiyet rolleri ve önyargılar hakkında bilgilendirdi. Cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle yaşanan eşitsizlik, toplumsal roller ve kadın istihdamında yaşanan eşitsizlik gibi konular ele alınırken; cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ortaya çıkan sorunların olası çözümleri de tartışıldı.

Şirketin üst düzey yönetimi tarafından da desteklenen proje kapsamında düzenlenen seminere SEDAŞ İcra Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, Regülasyon Direktörü Mustafa Yılmaz, Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık ve çok sayıda çalışan katıldı. Yaptığı açılış konuşmasında sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayan Odyakmaz şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artıran ve değer yaratan projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Proje kapsamında kurguladığımız programlarda sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz. ‘Kadının Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) imzamızı atarak ayrımcılığı ortadan kaldırıp fırsat eşitliğini sağlamanın sözünü verdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitici eğitimi alan çalışanlarımızın verecekleri bu eğitimler ile konu hakkındaki bilincin yaygınlaşacağına inanıyoruz.”

TÜRKİYE, 153 ÜLKE ARASINDA 130. SIRADA

Seminer kapsamında verilen bilgiler arasında; Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’ndaki verilere göre Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliğinde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldığı bilgisine dikkat çekilirken, katılımcılara öncelikle bireysel olarak cinsiyet eşitliğine katkı sağlamaları için; dildeki cinsiyetçiliğe dikkat edilmesi, gündelik işlerde iş bölümü yapılması, çocuklarımızı ayrımcılık yapmadan yetiştirilmesi, eşitsizliklerin farkına varılması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.