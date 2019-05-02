Türkiye 3.sü Bolu’dan

Haber: Birol Ertunç

TÜBİTAK’ın her yıl ortaokul öğrencileri arasında temel bilim alanlarında araştırma yeteneğini geliştirmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yaptığı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın 13.sü sona erdi. Bölge Finallerinin ardından 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Final Yarışmasına Elazığ ev sahipliği yaptı. Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yarışmalara 12 bin 85 proje arasından seçilerek finale kalan projeler katıldı. İlimizden başarıyla çıkan ve finale kalan Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nin Kimya ve Tarih projelerinden, danışmanlığını Seray Altunöz´ün yaptığı Ahmet Eymen Dursun´un hazırladığı "İpek Yolunda Tarihi Yaşıyorum, Bıraktığı İzleri Takip Ediyorum" konulu Tarih Projesi Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl ev sahipliğini Elazığ Fırat Üniversitesi’nin yaptığı final yarışmalarında ilimizi başarıyla temsil eden Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.