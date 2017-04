Haber: Aysun Beykoz

BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında 1.500 kişinin katılımıyla Antalya’da yapılıyor. Sektörde Türkiye’nin uluslararası katılımla gerçekleşen kongresinin açılışı, Kongre Başkanı Prof.Dr.Necmettin Ceylan, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı Dr. Sait Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in konuşmaları ve 33 ülkeden önemli bilim insanı, uzman ve sektör paydaşlarının katılımı ile yapıldı.

Türkiye, 2025 yılında kişi başına düşen et tüketimini, kanatlı eti sayesinde dünya ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyor. 27-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde konuşan BESD-BİR Başkanı Dr.Sait Koca, “Dünyada gelişmişliğin göstergelerinden birisi de kişi başına hayvansal ürün tüketimidir. Kanatlı eti sektörü olarak; kişi başı et tüketimini artırmaya talip olduk. 2025 yılında Türkiye’nin et tüketiminin 32,9 kg kanatlı eti ile birlikte toplam 48,7 kg’ye yükselmesini hedefliyoruz. Böylelikle, yakın gelecekte Dünya ortalaması olan 43,9 kg kişi başı et tüketimini geçmek ve daha sonraki yıllarda gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak hedefimizdir” dedi.

ŞOK EDİCİ TAHMİN

Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan konuşma yaptı. Ceylan, dünyanın son 8 bin yılda tükettiği kadar gıdayı önümüzdeki 40 yılda tüketileceği tahmininde bulunarak “Günümüzde Dünya genelinde 795 milyon kişi, yetersiz beslenme nedeniyle fizyololojik açlık çekmekte. Her yıl beş yaşından küçük 2,7 milyon çocuk, aynı nedenle hayatını kaybediyor. Her yıl açlık veya yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 11 milyon. Alarm zilleri çalıyor. Rakamlar çok ciddi” dedi. İnsanların %70’den fazlasının kentlerde yaşayacağını ve dünyanın son 8.000 yılda tükettiği kadar gıdayı önümüzdeki 40 yılda tüketeceğinin altını çizen Ceylan, “Gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için ürettiğimizin 3 kat fazlası gıda üretimine ihtiyaç olacak. Bu artışın 2.5 katı bilim, teknoloji ve yeni araştırmalardan sağlanacak gelişme ve iyileşmelerle mümkün olacak” dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan: “Bu süreci yaşarken ön planda tutmamız gereken önemli konulardan biri de kongremizin de ana temasını oluşturan sürdürülebilir tavuk eti üretimi olacak. Sürdürülebilir tavuk eti üretim modeli tüm çevremizi ve ilgili olduğumuz alanları ve hassasiyetleri önceleyen bir üretim sistemini algılamak gerekir. 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde insan sağlığından çevreye, verimlilik artışından daha sağlıklı piliç üretimine, daha az yem tüketimi ile daha yüksek ve kaliteli et üretimine, alternatif yem kaynaklarına ve tavukların sağlığı ve refahına tüm konuları kongremizde en ayrıntılı şekilde masaya yatıracağız.” dedi.

TÜRKİYE 8’İNCi SIRADA

BESD-BİR Başkanı Dr.Sait Koca, Türkiye’nin piliç üretiminde 8’inci sırada olduğunu söyleyerek “Dünya piliç eti üretiminde 8.sırada yer alan Türkiye, kanatlı eti ticaretinde ise 5.sırada yer almaktadır. Sektör olarak ihracata çok önem veriyoruz. 2016 yılında 66 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yaptığımız ülke Irak. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor. Pek çok sektörün hayatta kalma mücadelesi verdiği 2015 ve 2016 yıllarında kanatlı et üreticileri olarak yatırım yapmaya devam ederek mevcudu korumaya odaklandık ve bunu da başardık. 1990 yılında 217 bin ton olan kanatlı eti üretimi, 2016 yılında 2,1 milyon tona çıkmıştır. Kanatlı eti üretimi 1990-2016 yılları arasında 10,2 kat, 2000-2016 yılları arasında 2,8 kat artmıştır. Sektör olarak 2017 yılından umutluyuz. 2025 yılında kanatlı eti üretiminin 3,33 milyon tona ulaşması hedeflenmektedir. Önümüzdeki dönemde yatırımlarla büyümeye, istihdam yaratmaya ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

SONUNA KADAR DESTEKLERİZ

Sektörün yıllardır uygulanmaya alınmasını beklediği “Bölgeselleştirme’ çalışmalarının Tarım Bakanlığı tarafından tamamlanmasını memnuniyet verici bulduklarını söyleyen Koca, sorunlara da değindi. 20 yıldır hedef pazar olan Avrupa Birliği’ne ihracatla ilgili yasal izinlerin bir türlü tamamlanamadığına dikkat çeken Koca şöyle devam etti: “AB’nin ithalat yaptığı ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda; onlardan geri olmadığımızı, hatta bazılarından çok daha iyi olduğumuzu biliyoruz. AB’nin tutumunun siyasi olarak yorumluyoruz. Bakanlığımızın AB’ye ihracat konusunu askıya almaya karar vermesi yanlış olmayacaktır. Sektör olarak biz de böyle bir kararın arkasında oluruz, destekleriz” dedi.