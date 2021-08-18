Türkiye, Başkan Özcan’ı destekledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz ay Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada Bolu’da yaşayan mültecilerin kullandığı suya ve belediye hizmetlerine 10 kat zam yapacağını duyurmuştu. Mültecilerin kendi ülkelerine geri dönmesi ne gerekiyorsa yapacağım diyen Özcan’ın yaptığı açıklama ülke genelinde büyük ses getirmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Ülkemizin önde gelen anket firması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve bir çok siyasetçinin, mültecilerin ülkemizi terk etmesi konusunda yaptığı açıklamalar üzerine ülke genelinde bir çalışma başlattı. Ankete göre toplumdaki mülteci karşıtlığı daha da arttı. Ankete katılanların yüzde 81’i “Bu kişilerin ülkeye girişi engellenmeli, ülkede bulunanlar çok acil şekilde sınır dışı edilmelidir” dedi. “Mültecilerin ülkeye girişi engellenmeli” diyenlerin oranı bir önceki aya göre 4 puan arttı.

“Bu insani bir sorundur. Hükümet mültecileri kabul ederek doğru olanı yapmaktadır” diyenlerin sayısı yüzde 12’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 89’u hükümetin mülteci politikasına karşı çıktığını söyledi. Katılımcıların yüzde 85.1’i “Mültecilerin gitmesini sağlayacaksa, Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Esad’la görüşmelidir” dedi. Yapılan ankette mültecilerin memleketlerine dönme konusunda yüzde 81 oy çıkmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamaların büyük etki yarattığı da ortaya çıktı.