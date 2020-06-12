Türkiye'de bir ilk: Elektrik faturasına son!

Haber: N. Halid Altundal

Orman Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) birlikte yürüttüğü "Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması Projesi" (ORKÖY PV Enerji Projesi) hayata geçiyor. Proje kapsamında kurulacak olan çatı tipi güneş enerjisi sistemi, Orman Genel Müdürlüğünce ORKÖY faaliyetleri kapsamında ilimiz Bolu’dan da 5 orman köyü seçildi. Proje Türkiye’de ilk defa pilot olarak seçilen Bolu, Manisa, Elazığ ve Çorum illerinde uygulanacak. Orman köylüsünün kendi tükettiği elektrik enerjisini kendisinin üretmesini amaçlayan ve yaklaşık 96 bin Amerikan Doları bedelle ihalesi gerçekleştirilen projenin Bolu ayağı, Göynük’te Tekirler, Aksaklar, Dağşeyhleri, Dağhacıları ve Güneyçalıca orman köyleri ile bu köylere bağlı Yörükler, Durkutlar, Kabalar ve Güneyköyü mahallelerinde toplam dokuz yerleşim yerinde 30 haneye tamamı yüzde 100 hibe olarak uygulanacak.

GÖYNÜK’TE 30 HANENİN ÇATISI ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLAYACAK

Yapılan açıklamada projenin uygulama aşaması dünyada ve ülkemizde covid-19 salgın hastalığı nedeniyle birkaç ay kesintiye uğradığı belirtildi. Ankara’dan Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler’ in başkanlığında Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, OGM Şube Müdürü Yusuf Kurt ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından köy muhtarları ve orman köylülerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Göynük’te belirlenen beş orman köyü ve bağlı dört mahallesinde 2019 yılında köylünün yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarları dikkate alınarak, proje kriterleri ve ORKÖY kriterlerince köylerde yaşayan orman köylüleri arasında kura ile 30 asil ve yedek adayların belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilen 30 hanenin çatısına yapılacak kurulum işlemlerinin, 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlaması planlandığı belirtildi.

30 orman köylüsü vatandaşın evinin çatısına kurulacak güneş panelleri ile üretilecek elektrik enerjisi, on grid sistem adı verilen elektrik dağıtım ağına bağlanacak ve orman köylüsü elektrik faturası ödemekten kurtulacak ve ayrıca üretilen elektrik enerjisinin vatandaşın tükettiğinden fazla olan kısmının üretim ücreti aylık olarak köylü vatandaşa gelir olarak yansıyacak. Projenin pilot uygulama ile elde edilecek veriler ve olumlu geri dönüşleri ile birlikte, orman köylerinde yaşayan orman köylülerinin evlerinin çatılarına uygulamanın ORKÖY destekleri kapsamında bütçe imkanları dahilinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.