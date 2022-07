Türkiye Değişim Partisi Çaydurt Yuva Köyü’nde

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Uğur Aksöz, DSİ Müsteşarı TDP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan ve TDP Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, 141 zehirlenme vakasının yaşandığı Çaydurt Yuva köyüne ziyarette bulundu.

Yuva köyü Muhtarı Murat Erdoğan ile görüşen TDP heyeti köydeki son durum hakkında bilgi aldı. Köyde incelemelerini sürdüren heyet daha sonra TDP Bolu İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Devletin yuva köyünde gereken her şeyi yaptığını belirten TDP Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, “Valimiz ve devletimiz orada her şeyi yapmış. Yuva köyünden gönül ferahlığı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

TOGG’U BÜTÜN PARTİMİZ KULLANACAKTIR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında konuşan Aksöz, “Türkiye ilk defa TOGG markasıyla kendi arabasını yapıyor. Milli değerlerimiz bize aittir, Türkiye Cumhuriyeti’nin eseridir. Adımız değişim olduğu için değişimi kendimizde başlatıyoruz. Bütün il başkanlarımıza da talimat verdik TOGG çıkar çıkmaz tüm partimiz TOGG kullanacaktır. Hükumetten ricamız bütün kamu kurumları TOGG kullanarak TOGG’un reklamını yapalım. Milli arabamızı dünyaya tanıtalım hem de kendi arabamıza binmenin mutluluğunu yaşayalım. Bu arada Bolu’yu gezerken her cadde de izzet baysal adını gördük, Allah gani gani rahmet eylesin Allah her şehre her devlete bir İzzet Baysal versin inşallah. Bu kadar hayırsever bu kadar eser bırakmış bir insanla keşke tanışsaydık ama rahmetli oldu. Onu rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

İNŞALLAH BİRDAHA TEKERRÜR ETMEYECEKTİR

Yuva köyünde yaşanan olayın bir daha tekerrür etmemesi temennisinde bulundan Genel Başkan Yardımcısı Sabri Erbakan, “Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladığımda ilk yaptığım işlerden birisi Bolu Dağı Tünelini bitirmek oldu. 9 ay gibi kısa bir zamanda bu tüneli açmıştık. Bolu bizim için önemli bir yer. Burada yaşananlar inşallah bir daha tekerrür etmeyecektir. Temiz ve gelişmekte olan bir kent. Burada yaşamakta olduğunuz için şanslısınız” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ BAŞINDAN BERİ TAKİP EDİYOR.

Yuva köyünde yaşanılanları Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ilk günden itibaren takip ettiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, “Bolu’nun depremlerle, böyle sansasyonel olaylarla anılmasını istemeyiz, ama oldu bir kere. Yuva köyündeki olayı Sayın Genel Başkan’ımız başından sonuna kadar takip ediyor. Vaka sayıları 141 olduğunda Genel Merkez’imizden bir heyet oluşturup Bolu’ya gönderdiler. Buradan sonra da yine aynı vakaların yaşandığı Kaynaşlı’ya gideceğiz. Türkiye değişim partisi olarak Türkiye’nin her noktasında olacağız” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İZMİR’DEKİ MAĞLUBİYETİ UNUTAMIYOR

Sorulan soru üzerine, Türkiye Yunanistan ilişkilerindeki gerilimler hakkında konuşan Genel Başkan Vekili Uğur Aksöz, “Yunanistan, İzmir’deki mağlubiyeti unutamıyor. Bu onlarda bir hastalık, her fırsatta Türk düşmanlığı yapıyorlar. Biz Genel Başkanımızın söylediği gibi, Atatürk’ün ‘yurtta barış dünyada barış’ ilkesiyle kurulan bir partiyiz. Özellikle komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz. Yunanistan her fırsatta, Amerika da, orada burada bizim aleyhimize konuşarak bu düşmanlığı yapıyor. Burnumuzun dibindeki adalara tanklar ve silahları yığıyorlar. NATO bize karşı Yunanistan’ı fazlaca şımartıyor. Onlara silah verirken bize vermiyor. Bunların hepsi taraflı politikalar. Genel Başkanımız Atina’ya gidip parlamento önünde Türk bayrağı açtı. Savaş ilan ederek değil, barış ilan ederek açtı. Yunanistan bu durumu anlarsa biz onlarla hep mutlu ve barış içinde yaşamak isteriz. Ama anlamazlarsa tarihi okusunlar”

3 AY ÖNCE İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN’LA GÖRÜŞTÜM

3 ay önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la görüştüğünü belirten Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, “konuşmamda da belirttim ki bizim gazetecilerin çok büyük sorunları, çok büyük dertleri var. Bir Olay televizyonu kuruldu Bursa’da, beşinci günü her ne olduysa oldu birilerinin tehdidi ile o akşam bütün televizyonu kapattılar. İki yüz elli yedi kişiyi kapının dışına çıkardılar, sokağa bıraktılar. Kim haklarımızı hukuklarımızı savundu? Hiç kimse ve hiçbir siyasi parti bir şey yapmadı.”

“Türkiye Değişim Partisi olarak biz yerel medyadan sorumlu bir kadro açtık. Biz çalışan personelimizin hak ve hukuklarını sonuna kadar takip edeceğiz. Gazetecinin maddi olarak bir şeyi yok. Çok zor durumda çok zor şartlarda yürütüyoruz. Bakın arkadaşlar 2002 yılında SEKA fabrikası kapanırken, kâğıt fabrikası ki Türkiye’nin en büyük fabrikalarından biriydi. O gün Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Hareketi Başkanlığı’nı daha yeni yeni yapmaya başlamıştı. Çıktı o gün şunu söyledi “yapmayın etmeyin bu gün kapatıyorsunuz yarın bunu alan insanlar bu fabrikayı devam ettirmeyecekler” ve ettirmediler. Bu gün en büyük sıkıntımız kâğıt sıkıntısı. Basılı gazetelerin en büyük sıkıntısı maddi olarak yetişemiyorlar. Bu gün radyoların çok büyük dertleri çok büyük sıkıntıları var ve altı tane kuruma bağlıyız. Pandemi sürecinde hiçbir radyo, hiçbir gazete, hiçbir yerel kanala destek verilmedi. Türkiye’de tiraj olayı ön planda, bunların tirajlarını kendileri belirliyorlar. 1 milyon tirajın var, iki milyon tirajın var hayır efendim hepsi yalan. Onlara paralar akıyor yerellere yok. Şunu da söyleyeyim “yerelde iktidar olamayan genelde iktidar olamaz” diyerek sözlerini noktaladı.