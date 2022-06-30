Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül, Atina'da KiryakosMiçotakis'e çağrı yaptı



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'a gitti. Sarıgül, başkent Atina'da, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

MİÇOTAKİS'E SESLENDİ

TDP lideri Sarıgül'ün gündeminde, son günlerde Ankara'ya karşı olumsuz tavırlar takınan Yunanistan Başbakanı KiryakosMiçotakis vardı. Miçotakis'in, ikili sorunları iç politika malzemesi yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini dile getirdi.

UYARIYORUM, AMERİKA'YA GÜVENME

Sarıgül, "Sayın Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nun önünden uyarıyorum. Amerika'ya güvenme. Çözümü Amerika'da değil, Türkiye'de ara. Bak biz buradayız." dedi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Sintagma Meydanı'ndaki konuşmasının bir bölümünde Sarıgül, Türk bayrağı açtı. Sarıgül, Yunanistan'ın silahlanmaya harcadığı paraya da dikkati çekerek, silaha bu kadar bütçe ayırmalarının gereksiz olduğunu vurguladı.

ÜLKENİZİ AMERİKAN ÜSSÜ YAPTINIZ

Ege'de artan Amerikan askeri varlığına işaret eden Sarıgül, Miçotakis'e seslenerek, "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok" diye konuştu.

GERÇEK MÜTTEFİKİNİZ BİZİZ

Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika’ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz" ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DAN DOST OLMAZ

Sarıgül, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhine sarf ettiği sözlerin de hoş olmadığını belirterek, "Amerika'dan dost olmaz. Sizin gereken dostunuz, komşunuz Türkiye'dir" dedi.