Türkiye dinlendirilecek

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs vakalarındaki olağanüstü artış sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabineye çevrildi. 13 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek kabine toplantısı sonrasında yeni tedbir kararlarının açıklanması bekleniyor. Açıklanacak kararlarda tedbirlerin sadece Ramazan ayında değil bayramda da sürdürüleceği ifade ediliyor.

DİNLENDİRME FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada sıkı tedbirlerin alınacağı mesajını vermiş; “Amacımız ülkemizi Ramazan’da genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır. Bugün Avrupa'nın tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Bu ülkelerin sağlık sistemleri de felç durumdadır. Biz Ramazan’daki tedbirlerle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, Mayıs’ta başlayacak turizm sezonu ve ticari hareketliliği yakalayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısında toplu ziyaretler, şehirlerarası seyahatler, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri, kamuda esnek çalışma gibi konuların masaya yatırılacağı düşünülüyor.