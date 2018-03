Haber: Semih Baykal

Türkiye Kamu Sen Bolu Şube Temsilcisi Hüsnü Yaman şu deklarasyonu yayınladı; “ Bilindiği gibi ülkemiz genel anlamda sıkıntılı ve zorlu bir süreçten geçmektedir. İçte ve dışta şer güçler akla hayale gelmeyecek yollar deneyerek Türk Milletine diz çöktürmeye ve kuruluşundan bu yana içlerinde sakladıkları kini ve nefreti açığa çıkarma gayretlerine hız vermişlerdir. Türkiye Kamu Sen ailesinin her bir ferdi Türk Bayrağıdır. Bayrağı lekelemez, kirletmez, yere düşürmez, bölünme kabul etmez kutsal bir bütün halinde büyük Türkiye’yi inşa yolunda mücadele eder. Bugüne kadar sizlerin bize emanet ettiği imzaya asla ihanet etmemiş her durumda ve şartta dik duruş sergilemiştir. Türkiye Kamu Sen teşkilatı, ilkeleri ve idealleri bakidir. Dost ve düşman bilmeli ki; çizgimizde bir kırıklık yoktur. Dava ahlakımız gereği hak bildiğiz yolda dost doğru bir çizgide yürümekteyiz. Türkiyemiz elden gittikten sonra neyin sendikacılığını yapacağız.Türkiye Kamu Sen olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte kamu çalışanının güçlü sesi olmaya, her türlü ihanete rağmen daha güçlü ve kararlı bir şekilde KURULUŞ İLKE VE ÜLKÜLERİMİZE bağlı kalarak devam edeceğiz.”