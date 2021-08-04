Türkiye Mehmet şefi konuşuyor

Haber: Okay Özcan

1974 yılında Bolu’da dünyaya gelen ve sadece Türkiye değil bir çok Avrupa ülkesinde de tanınan, dünyaca ünlü Türk şef Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği bir kazadan dolayı bazı parmaklarını kaybetmişti. Bazı kaynaklara göre Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını bir kaza sonucunda kaybetmiştir. Yapılan haberlere göre Mehmet Şef parmaklarını kıyma makinesine kaptırmıştır. İddialar böyle.

Yarışmalarda sürekli olarak sol elini cebine koyan Bolulu ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya’nın bu şekilde görüntü vermesi, izleyicilerin büyük dikkatini çekmeye başlamıştı. Kendisi konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmazken, yapılan araştırmalarda Mehmet şefin sol elini kıyma makinesine kaptırdığı ve 3 parmağını kaybetti, bu nedenle görüntü vermemeye çalıştığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.