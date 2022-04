Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi, Türkiye’de nadir görülen bir başarıya imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları göz önünde bulundurarak Bolu Belediyesine “Sıfır Atık Belgesi” verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Temizlik İşleri Müdürlüğü binasının önünde basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

“ÇÖPLERİN TOPLANMASINDAN İBARET DEĞİL”

Bolu’da bulunan atık geri getirme merkezinin Türkiye’de az sayıda belediyede bulunduğunu belirten Başkan Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Şu an önünde durduğumuz birinci sınıf atık geri getirme merkezi. Şu an Türkiye'de bir elin beş parmağını geçmeyecek. Belediye de var. Biliyorsunuz temizlik hizmeti, belediyenin asli görevlerinden bir tanesi.Ve biz bu konuda çok hassas olacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimizde temizlikle ilgili şikayet, Bolu'da şikayetlerin en yoğun olduğu ikinci konuydu. Yüzde on üçle.Şimdi temizlikle ilgili şikayetler yüzde dörtler mertebesine düştü. Zaten bunun daha da altına düşebilen dünyada herhalde şu belirliliği yok. Biz de gururla söylüyoruz. Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesi. Belki de en temizi geldiğimiz noktada Bolu. Bunu gururla söyleyebilirim. Tabii bunu sadece biz söylemiyoruz.Bakanlık bize verdiği belgeyle bunun tescillemiş oldu. Yani bakanlığın bize verdiği belgeyle Bolu'nun Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduğu net olarak ortaya konuldu.Burada ben emeği geçen temizlik işleri müdürümüzü ve personeliyle gerçekten kutluyorum özverili bir şekilde çalıştıkları için. Bir de tabii temizlik hizmetleri sadece çöplerin toplanmasından ibaret değil.”

“TÜRKİYE'NİN EN İYİ BELEDİYESİ BİZİZ”

“Şimdi kaynaklı ayrıştırma konusunda şu an Türkiye'nin en iyi belediyesi biziz. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da kaynaklı ayrıştırma uygulamalarına örnek olarak sadece Bolu Belediyesi'ni gösteriyor.Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu örnek çalışmalar yaptığımızı gösteriyor. Arkadaşlar şu anda yanında bulunduğumuz lot alanı bizim dönemde yapılmış bir lot alanı.İkinci lot alanı. Biz sessiz sedasız bu lot alanlarını yaptık. 2019’un rakamlarıyla bize 8 milyon liraya mal oldu. Dikkat ederseniz şu anda lot alanının yanındayız. Tek bir koku dahi duymuyorsunuz. Doğru mu?Ama eskiden bu çöplüğün koktuğuna dair sürekli şikayetler alıyorduk. Çünkü birinci lot alanı fazlasıyla dolmuştu, hatta taşmıştı. Arçelik'i ziyaretimizde de söylemiştik. Demiştik ki önümüzdeki yıl bu kokuyu duymayacaksınız.Gerçekten de bir yıl sonra gittiğimde sordum. Çöple ilgili, çöplükle ilgili bir sıkıntınız var mı? ‘Hayır yok’ cevabını aldık. Burada tabii birçok iktidar belediyesinin yapamadığı hizmetleri de yapıyoruz.Katı atığı bertaraf edebiliyoruz. Yine burada bu bertaraf edilen çöpten elektrik üretiyoruz. Yani ne kadar elektrik üretiyorsunuz dersenizyaklaşık üç bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz.”

“BİRÇOK BELEDİYE ELEKTRONİK ATIKLARI HİÇ TOPLAMIYOR”

“Az önce de ifade ettiğim gibi kaynakta çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgili en iyi durumda olan belediye yine biziz arkadaşlar. Yine birçok belediyede olmayan tekstil atıkları belediyemiz tarafından toplanıyor. Yani geçen yıl 105 ton Tekstil atığı. Tekstil kumbaraları koymuştuk biliyorsunuz şeye, toplanmış. Yine birçok belediye elektronik atıkları hiç toplamıyor. Hani pil ve benzeri atıkları söylüyorum. 488 kilogramatık pil toplanmış 500 kilogram da elektronik atık toplanmış. Yine florasan tehlikeli atık da 180 kilogram olarak toplanmış. Atık ilaçları da topluyoruz biz. Geçen yıl 200 kilogram toplamışız.Bitkisel atık yağ çok önemli bu. 121 ton geçen yıl toplamışız. Endüstriyel atık yağ olarak da 64 ton atık toplamışız. Ve bunları ayrıştırmışız.Yine öbürünü tamamlamış lastik. Bu çok önemlidir. Bundan da beş yüz ton toplamışız arkadaşlar. Dolayısıyla bakanlık da bu çalışmalarımızla ilgilibir elin beş parmağını geçmeyecek kadar belediyeye verdiğim belgeyi bize vermek suretiyleBolu'nun hem Türkiye'nin en temiz şehirlerinden biri olduğunu belgelemiş oldu hem de kaynakta ayrıştırma ve atıkların toplanmasıyla ilgili en başarılı belediyelerden bir tanesi olduğunu ilan etmiştir bütün Türkiye'de.”