“Türkiye'nin iktidarına talibiz”

Haber: Aysun Beykoz

Eski Şişli Belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün genel başkanlığında kurulan TDP Bolu il kongresine katılmak üzeri Türkiye Değişim Partisi üyelerinden Kurultay Delegesi Necmettin İzol, Kartal İlçe Başkanı Anıl Erdem Kadın Kolları MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Songül İzol geldi. Kongre öncesi TDP genel başkan yardımcısı Maksut Beykoz eşliğinde gazetemize ziyarette bulunan TDP üyeleri gazetemiz imtiyaz sahibi Erhan Beykoz’la sohbetinin ardından Partileri hakkında bilgi vererek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattılar:

Türkiye Değişim Partisi üyelerinden Kurultay Delegesi Necmettin İzol; “Türkiye değişim partisi olarak liderimiz Mustafa Sarıgül’ün liderliğinde Türkiye genelinde şu anda 652’İn üzerinde bir teşkilatlanmamız var ve bugün Bolu’yla beraber 42 kurultayı bitirmek üzeriyiz. Yüzde 50 oranını geçtik kurultaya gitme hakkı kazanmış durumdayız. Allah izin verirse kurultayımızı yaptıktan sonra seçime girme hakkı kazanıyoruz. Tabi ki Türkiye de çok parti var her parti kuran genel başkan oluyor. Yarın ben de kurarsam genel başkan olurum başkası kurarsa o da genel başkan olur ama hiç kimse lider olamaz. Tayyip Beyden sonra lider olarak gördüğümüz Mustafa Bey bir liderdir. Türkiye’yi yönetecek lider olarak gördüğümüz. İçin İzol aşireti olarak liderimizin yanındayız. Ölümüne Sarıgül diyoruz. Dediğim gibi herkes genel başkan olabilir ama lider olamaz. Genel Başkanımız liderdir o yüzden ölümüne Sarıgül diyoruz.” aşiret olarak hep sağ kökenden gelen bir aşiretiz Milli selamet, Ana Vatan Ak parti. Ak parti ilk etapta Çok iyiydi. Tayyip bey diyor ya çıraklık kalfalık ustalık. Ustalıkta maalesef başarılı değiller. İktidar çok yoruldu.20 yıldır yorulduğu için artık doğru karar veremiyor. Ülkeyi istediği yere götüremiyor. Muhalefetler de görevini yapmıyorlar. Yapmadıkları için yeni partiler çıkıyor. Yeni çıkan partilerin içinden de TDP Mustafa Sarıgül’ün partisi bizi partiye davet edince birebir görüştüğümüzde parti ne sağ ne sol biz de sağcıyız ne solcuyuz bu benim hoşuma gitti. Akrabalarımla görüştüğüm zaman aynı şekilde ne sağ ne sol ne din ne ırk hiç kimsenin ayrımını yapmadan tüm kesimleri kucaklayan bir parti olunca bu parti olarak benimsedik. Bu partide yer almak istedik. Aynı zamanda benim için İzol önemli. Biz aşiret olarak zaten atadan gelen bir liderlik var. Bizde bu yolda liderle yürümek istiyoruz. Yoksa çok partiden teklif var. Ak partiden de akrabalarım var Aşiret çok büyük. Türkiye genelinde 4 milyon nüfusumuz var. Sadece Urfa’da değil, Malatya’da Adıyaman’da Diyarbakır’da Tunceli’de Elâzığ’da Kilis’te Konya’da İstanbul’da sadece 170 bin Urfalı var. 17 bin İzol var.17 tane İzol derneği var İstanbul’da. Büyük bir aşiretiz. Ben ve akrabalarım Mustafa Sarıgül’ün liderliğine ve ona güvendiğimiz için biz şu anda parti olarak Türkiye'nin iktidarına talibiz. Artık diyoruz ki biz Türkiye'yi Mustafa Sarıgül’ün liderliğinde yönetmeye talibiz. Allah izin verirse genel başkanımız da buna profiliyle kişiliğiyle her şeyiyle müsait bir lider. Allah’ım inşallah izin verir. O günleri de bize gösterir. Bu iktidarın anahtarının da ak partiden alıp biz ülkemize huzur barış getireceğiz. Ülkemizin şu anda tek ihtiyacı barıştır. Barış da herkesi kucaklamakla olur. Ne diyor genel başkanımız sağ eli koparırsam sağ elsiz olamazsın solu koparırsam olmazsın ne yapacağız güçlü bir şekilde sağ solu birleştireceğiz sağ sol davası yok Türkiye bir gövdedir. Kitle partisiyiz bizde. Allah’ım izin verirse iktidara geleceğiz biz de.” İfadelerini kullandı

“İKTİDARIN ANAHTARINI ALMAYA GİDİYORUZ”

Kadın Kolları MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Songül İzol; “Türkiye Değişim Partisi Kadın Kolları MYK Üyesiyim ve bu partide olmaktan, Mustafa Sarıgül gibi bir liderin arkasında yürümekten büyük onur duyuyorum. Kadın Kolları Genel Başkanımız Canan Ceylan’a da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. TDP şu anda ülkenin ihtiyacını karışılacak gerçekten iktidar olacak düzeyle bir liderin arkasına kurulmuş bir parti. Liderimiz siyaset kültürünü çok iyi bilen siyaset donanımı her yönüyle güçlü olan bir lider, genç yaşından beri siyasetin her arenasını bilen, her koşulda siyaset yapabilecek birisi ve onunlar aynı yolda yürümek onunla bu ülkeye hizmet etmek için gerçekten ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım bu heyecanı da genel başkanımız Mustafa Sarıgül’den alıyoruz. Umarım inşallah genel kurultayımızı da gerçekleştirdikten sonra seçime girme hakkı kazanıyoruz. Ve İktidarın anahtarını almaya gidiyoruz. Biz oraya misafir değil iktidar olmaya gidiyoruz. Onun için de yorulmadan durmadan sürekli çalışacağız. Her zaman dediğimiz gibi Tayyip Bey’den sonra bu ülkede lider olacak tek kişi Mustafa Sarıgül’dür ve onun arkasındayız. Allah yolunu açık etsin ve bizlere de bol şans versin” dedi.

Kartal İlçe Başkanı Anıl Erdem ise ; “İstanbul İl kongremizi tamamladık çeşitli il kongrelerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Bugün Bolu’ya destek için geldik. Bundan sonraki illerimizde desteklerimizi İstanbul olarak İstanbul'un ilçe başkanı olarak esirgemeyiniz. Çünkü biz bir bütünüz hep birlikte güçlüyüz. Genel başkanımızın da dediği gibi genel başkanımız Yeri geliyor Ben il başkanıyım diyor geri geliyor ilçe başkanı diyor Yeri geliyor Gençlik Kolları başkanıyım diyor Biz de onun bize açtığı bu yolda arkasından sağlam adımlarla ilerliyoruz ve bütün illerimize destek oluyoruz. Şu an il Kongremizi yaptık. 30'a yakın ilçe başkanlıklarımızı kurduk diğer ilçe başkanlıklarımız ile alakalı Tabii ki adaylar var il başkanımız ve ilk komisyonumuz şu an değerlendirme sürecinde. İstanbul artık yapılandık diyoruz artık Mahalle temsilciliklerimiz da kurmaya başladık ilçe teşkilatlarımızın kurmaya başladık şu an esnaf ziyaretlerimizi Dernek ziyaretlerimiz gerçekleştiriyoruz onlar günde büyük kurultaya İstanbul olarak en güçlü şekilde Hazırlanıyoruz” diye belirtti.