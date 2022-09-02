Türkiye Petrolleri Borazanlar şubesi açıldı

Haber: Süleyman Kurt

Akaryakıt sektöründeki tecrübesiyle kalite farkını hissettiren, Konsopa Petrol sahibi iş insanı Yasin Çuku, “Güler yüzlü personelimizle, sizler için en modern şekilde dizayn ettiğimiz istasyonumuzda; temiz, kaliteli ve en uygun fiyatlı yakıtı almak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

“SÜRÜCÜLER KENDİNİ ŞANSLI HİSSEDECEK”

Sektörde uzun yıllar hizmet veren, Türkiye'nin birçok yerinde petrol istasyonları bulunan girişimci iş insanı Yasin Çuku’nun sahibi olduğu Konsopa petrol, son derece lüks bir şekilde dizayn edildi. İstasyondaki temizlik, hijyen ve uygun fiyatlar konusunda ise sürücüler kendilerini şanslı hissedecek. Kaliteye verilen önemin yanında, en uygun fiyat garantisinin de verildiği iş yerinde; benzin, motorin ve LPG satışı yapılacak.

“TÜRKİYENİN YERLİ VE MİLLİ AKARYAKIT FİRMASIYIZ”

Gerekli güvenlik sertifikalarının bulunduğu ve uzman personelin görev yaptığı istasyonun bir diğer dikkat çeken özelliği ise Türkiye Petrolleri A.Ş. bünyesinde bulunarak yerli ve milli olması. Bolu'nun en ucuz ve en kaliteli akaryakıtını halkla buluşturma parolasıyla yola çıkan istasyonun sahibi Yasin Çuku, ellerinden gelen hizmetin en iyisini yapacaklarını belirtti. Çuku, Türkiye'nin yerli ve milli akaryakıt firması Türkiye Petrolleri bünyesinde halka, kaliteli yakıtı en ucuz fiyatla vererek hem bütçelerine katkı sağlayacaklarını hem de araçlarının ekonomik ömrü açısından da güvenin adresi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÇUKU: “BOLU’MUZA HAYIRLI OLSUN”

Uzun yıllar akaryakıt sektöründe olduğunu ve birçok istasyonda hizmet verdiklerini belirten girişimci iş insanı Çuku, kendileri için müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bolu ve ilçeleri için önemli bir yatırım yaptıklarını ifade eden iş insanı Yasin Çuku, “Yerli ve milli markamızı Bolu halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güler yüzlü personelimizle, sizler için en modern şekilde dizayn ettiğimiz istasyonumuza, temiz ve kaliteli, en uygun fiyata yakıt almak isteyen herkesi bekliyoruz, Bolumuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.