Türkiye Şampiyonu Bolu’dan

Haber: Volkan Yılmaz
Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun’da gerçekleşti. İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı. Organizasyonda 47 ilden 108 kulüpten 1010 sporcu madalya mücadelesi verdi. Okçuluk yarışması, 1 Mart Pazar günü sona ererken, Bolulu sporcumuz Mete Erken 11-12 yaş Makaralı Yay kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.