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Türkiye Şampiyonu Bolu’dan

Samsun Okçuluk Tesisleri'nde yapılan 2020 Ases Salon Kupası 11-12 yaş Makaralı Yay kategorisinde Mete Merken Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu Bolu’dan

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan 2020 ASES Minikler Salon Kupası, Samsun’da gerçekleşti. İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışmaların ikinci gününde 9-14 yaş arası deneme, sıralama atışları ve yarışmaları yapıldı. Organizasyonda 47 ilden 108 kulüpten 1010 sporcu madalya mücadelesi verdi. Okçuluk yarışması, 1 Mart Pazar günü sona ererken, Bolulu sporcumuz Mete Erken 11-12 yaş Makaralı Yay kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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