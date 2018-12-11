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11 Aralık 2018 Salı
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    • Türkiye standına yoğun ilgi

    Malta’da gerçekleştirilen ‘Me and You are EU’ Projesi’nde ülkemizi Bolu heyeti temsil etti. Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Malta’nın dahil olduğu sekiz ülkenin yer aldığı projede, ülke tanıtımların yapıldığı kültür gecesinin yıldızı Türkiye oldu.

    11 Aralık 2018 Salı 14:40
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    Türkiye standına yoğun ilgi

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Gençlik Derneği’nin ortağı olduğu projeye, ülkemizi ve Bolu’yu temsilen Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinatörü Ayşegül Hande Dağdeviren ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mert Minisker katıldı. Projede Avrupa Birliği’nin temel değerleri, hak ve hürriyetler, göç ve mülteci sorunu, brexit, eğitim, demokrasi, ekonomik sorunlar ve Avrupa Birliği’nin genişleme süreci gibi konu başlıkları ele alındı.

    “Türkiye tarihi, kültürü, gelişmişlik düzeyi ve ekonomik altyapısı ile AB üyeliğini en fazla hak eden ülkelerden biri”

    Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinin tartışıldığı oturumda söz alan Türk heyeti, Türkiye’nin sahip olduğu değerlerin Avrupa Birliği için büyük bir şans olduğunu belirtti. Türk heyeti, Türkiye’nin dinamik yapısıyla, ekonomik hacmiyle, gelişmişlik düzeyiyle mevcut Avrupa Birliği ülkelerinin bir çoğundan daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Türk heyeti ayrıca, Türkiye’nin uzun yıllar Avrupa Birliği’ne üyelik için bekletildiğini ve bu zaman süreci içinde Türk halkının Avrupa Birliği’ne olan inancının giderek azaldığı gerçeğini projeye katılan Avrupa ülkelerinin temsilcilerine aktardı.

    İspanyol heyetten Türkiye’ye destek

    Oturumda söz alan ve projeye İspanya’yı temsilen katılan üniversite öğrencisi Xoan Alcalde Bermudez Türkiye’nin yıllardır Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini, Türkiye’den çok daha küçük ve gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerin Avrupa Birliği’ne kabul edildiğini, bunun çifte standart olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ordusu tartışmalarının devam ettiğini de belirten Bermudez, söz konusu Avrupa Birliği ordusu için Türkiye’nin büyük askeri gücünden yararlanmak amacıyla Türkiye’nin bu orduya hemen dahil edilmek istendiğini fakat tam üyelik verilmesinden kaçınıldığını ifade etti. Xoan Alcade Bermudez, bu yapılanın tam anlamıyla çifte standartta örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

    Türkiye standına büyük ilgi

    Proje kapsamında gerçekleştirilen ve her ülkenin kendi değerlerini tanıttığı kültür gecesinde Türkiye standına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Türk heyeti stantlarına uğrayan katılımcılara Bolu’nun meşhur ürünlerinden ikram etti. Katılımcılar Bolu çikolatası, saray helvası ve Osmanlı tatlılarının ikram edildiği Türkiye standının önünden uzun süre ayrılmadı. Avrupalı katılımcılar Türk tatlılarının harika olduğunu ve en kısa zamanda Türkiye’ye gelerek bu lezzetleri yerinde tatmak istediklerini ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Malta’da, Gerçekleştirilen, ‘Me, And, You

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