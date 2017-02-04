HABER: FARUK ÇİDEM

Ak Parti Bolu İl Teşkilatı 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı geniş katılımla Karaçayır Nikah salonunda gerçekleştirildi. Ak Partili Belediye Başkan'ları, meclis üyeleri, teşkilat başkanları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "referandumda 'Hayır' diyerek yan yana gelenlere bir bakın; CHP, HDP, DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ. Bütün millet düşmanı, ülke düşmanı ne kadar terör örgütü varsa CHP ile birlikte aynı safta yer aldılar" dedi.

"Ülkeyi sevenler de aynı safta"

Mecliste Ak Parti ve MHP grubu mensubu milletvekillerinin şer odaklarına rağmen adam gibi bir duruş sergilediklerini ifade eden Mustafa Ataş, "Bu milleti ve ülkeyi seven hizmet etmek isteyen ve bugüne kadar hizmet edenler de aynı safta yer aldılar. Bu miillet bir kez daha son yüz yılın en önemli projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili mecliste kahramanca Ak Parti grubu ve MHP grubu mensuplarının mücadele etmek suretiyle 11 gün ve gece bütün şer odaklarının baskılarına rağmen meclisteki tüm çirkefliklere rağmen adam gibi bir duruş sergilemek suretiyle bu milletin temsilcisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 339 oy bütünü üzerindeki oylamayla evet demek suretiyle Anayasa değişikliği metni meclisten geçti ve dün akşam mecli başkan vekilimiz aracılığıyla bu teklif metni Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırıldı" şeklinde konuştu.

"Hani bunlar 'Halkçı'ydılar"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılındaki haberleşme gideriyle ilgili de konuşan Ataş, "Yazıklar olsun. 1 milyon 700 bin liralık faturayı utanmadan bu millete ödetmenin gayreti içerisindeler. Parti yönetimi bunun hesabını soracağına utanmadan, sıkılmadan milletvekilerini savunuyorlar. Niye savunuyorsunuz, yani sana sınırsız yetki verilmiş diye sen kalkıp milletin parasını hovardaca kullanma hakına sahip değilsin. Böyle birşeye hakkın var mı, yok. İşte tüm bu olumsuzlukların önüne geçileceği bir halk oylamasını Allah nasip ederse hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Teröristlerle göğüs göğüse çarpışıyoruz"

14 yıldır terörle adam gibi mücadele ettiklerini belirten Ataş, "özellikle 2016 ve 2017 yılları içerisinde Fırat Kalkanı operasyonuyla bu ülkenin üzerinde plan yapıp, bu ülkeyi işgal etmek isteyen zihniyetlerle, teröristlerle Fırat Kalkanı Operasyonu'yla göğüs göğüse çarpışıyoruz. İşte halk oylaması sayesinde Türkiye'nin üzerinde hesap yapanlar da oturup şöyle bir hizaya gelecekler" şeklinde konuştu.