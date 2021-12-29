Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin kermesi HıghWay'de açıldı

19 Şubat 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘’Emek Karşılığı Yardım’’ amacıyla kurularak faaliyetine başlayan ve o günden bugüne Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, HighWayOutlet ev sahipliğinde alışveriş merkezi Flormar mağazası önünde açılan kermes ile 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde faaliyet yürütecek. Kermeste, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bolu Şubesi üyelerinin, kendi atölyelerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin satışı gerçekleştirilerek, satıştan elde edilen tüm gelir karşılıksız olarak ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine Atatürk Bursu olarak verilecek.

(HİGHWAY)