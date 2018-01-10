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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Türkiye’de 26. Olduk

    Bolu cami varlığı bakımından iller sıralamasında 26'ıncı sıradaki yerini korudu. Ülkede en çok sayıda caminin bulunduğu il İstanbul olurken, en az sayıda cami varlığı bulunan iller Iğdır, Kilis, Yalova ve Tunceli olarak kaydedildi.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 09:09
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    Türkiye’de 26. Olduk
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    HABER:Aysun Beykoz

    87 bin 381caminin ibadet hizmeti verdiği Türkiye'de en çok sayıda camisi bulunan il 3 bin 356 camisiyle İstanbul oldu. TÜİK Din İstatistiklerine göre, en çok camiye sahip 15 il, İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Erzurum olarak sıralandı. Bolu ise listenin 26. Sırasında yer aldı. İlimizi bölgemizdeki illerle karşılaştırdığımızda ise Batı Karadeniz Bölgesinde nüfusa oranla en çok cami varlığına sahip il çıktı.

    İLLER CAMİ SAYISI

    Türkiye İlleri cami sayısı dağılımı sırayla şöyle: İstanbul 3.356, Konya 3.161, Ankara 3.033, Samsun 2.698, Kastamonu 2.621, Antalya 2.207, Ordu 2.083, Trabzon 2.023, Diyarbakır 2.011, Şanlıurfa 1.955, İzmir 1.885, Manisa 1.724, Bursa 1.723, Balıkesir 1.670, Erzurum 1.592, Giresun 1.572, Mersin 1.542, Zonguldak 1.497, Adana 1.433, Van 1.394, Kayseri 1.342,Sivas 1.339, Kahramanmaraş 1.323, Çorum 1.320, Sakarya 1.305, Bolu 1.255, Kütahya 1.218, Denizli 1.205, Kocaeli 1.195, Afyonkarahisar 1.171, Tokat 1.168, Aydın 1.139, Mardin 1.139, Sinop 1.125, Muğla 1.088, Rize 1.063, Hatay 1.058, Gaziantep 1.013, Elazığ 981, Yozgat 976, Malatya 962, Karabük 952, Ağrı 905, Çanakkale 823, Bartın 797, Eskişehir 781, Adıyaman 760, Çankırı 737, Isparta 733, Bitlis 711, Artvin 696, Düzce 679, Amasya 679, Batman 666, Siirt 646, Muş 599, Bingöl 598, Aksaray 596, Erzincan 576, Osmaniye 573, Uşak 553, Gümüşhane 540, Burdur 531, Tekirdağ 524, Şırnak 521, Kars 509, Karaman 502, Nevşehir 499, Kırşehir 495, Hakkari 477, Niğde 427, Bilecik 418, Edirne 402, Kırıkkale 362, Kırklareli 298, Ardahan 275, Bayburt 252, Iğdır 252, Kilis 217, Yalova 163 ve Tunceli 92.

    BÖLGELER CAMİ SAYISI

    TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi Sosyal Analizlerine göre, Türkiye'de en çok sayıda caminin bulunduğu bölge yine Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesini cami sayısı yüksekliği bakımından İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 18 illi Karadeniz Bölgesinde il başına düşen cami sayısı bin 329, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 708 olarak hesaplandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cami, Varlığı, Bakımından, Iller

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