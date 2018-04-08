Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı; “Bolu ilimiz serviks kanseri taramalarında tüm Türkiye’de 2017 yılı hedef nüfusu 100.000’nin altında olan iller arasında ilk 7’ye girdi. İlimiz adına yaptığımız sunumda, hastaların erken tanı alıp tedavilerini başlatmak ve tanıdan sonraki süreçte en doğru şekilde yönlendirip hızlandırmak konularına değinilerek Bolu ilinde bu uygulamaların nasıl yapıldığı ve işleyiş hakkında bilgi verildi. İlimiz uygulamalarının diğer illere bu noktada örnek olmasını diliyorum” dedi. Özsarı ayrıca Bolu ili adına “Tarama Sonrası Teşhis Merkezleri” konulu sunumu Karacasu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Esra UCA’nın gerçekleştirdiğini belirterek “Kendisine ve tarama çalışmalarında emek veren tüm ekip üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

