Türkiye’de en soğuk 2.il Bolu

Haber: Uğur Balaban

Yaklaşık 1 haftadır yağan yoğun kar yağışının ardından, dondurucu soğuklar Bolu’da etkisini göstermeye başladı. Bolu genelinde ve Türkiye genelinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kaydedildi. Buna göre 24 Ocak Pazartesi saat 18.00 ile 25 Ocak Salı saat 06.00 arasında, “Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar”da Bolu’dan 3 merkez Türkiye’nin en soğuk noktaları arasında yer aldı.

Sivas’ın Göbekören Köyü eksi 30,9 derece ile en soğuk bölge olurken, Sivas’ı sırasıyla; Gerede Samat Köyü eksi 29,6; Bolu Merkez Batı Karadeniz Orman Araştırma eksi 29,5 ve eksi 28,0 ile Dörtdivan takip etti.

Bolu’nun diğer bölgelerindeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Yeniçağ -21,6, Mudurnu -21,3, Abant Gölü -20,5, Kartalkaya -17,6, Mengen -14,3, Bolu Dağı 13,4, Seben -12,6.