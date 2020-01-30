Türkiye’de İkinci Bolu'da Tek Kadın Başkan

Özel Haber: Volkan Yılmaz

35 yaşındaki 3 çocuk annesi iş kadını Ayşe Aydın Bölgesel Amatör Lig Takımı Göynük Belediyespor’un Kulüp Başkanı seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süre önce Süper Lig takımlarından Kayserispor’da kulüp başkanı olan Berna Gözbaşı’nın ardından futbol liglerinde faal olarak bu görevi yürüten ikinci isim Ayşe Aydın oldu. Bolu’nun başarılı takımı Göynük Belediyespor’un başına geçen Aydın görevi alır almaz Teknik Direktör İrfan Ulusan ve futbolcularla bir araya gelerek tanıştı. Göynük Belediyespor’un idmanını da izleyen Aydın futbolculara seslenerek gücünün yettiği yere kadar takımın arkasında olacağını belirtti. Aydın’ın göreve gelmesine önce şaşırdıklarını belirten futbolcular ise daha sonra güzel günleri yakalamak adına heyecanlı olduklarını belirttiler. Aydın Göynük Belediyespor forması giyip futbolcularla fotoğraf çektirdi.

“Göynük’ün Gelini Olduğum İçin”

Olay Gündem Spor Servisi’ne konuşan çiçeği burnunda başkan Ayşe Aydın, Göynük’ün gelini olduğu için bu görevi çok istediğini belirtti. Aydın, “Gönül borcumu ödemek için bu görevi istedim. Layık görüldüm ve geldim. Göynük Belediyesi ile birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kulübe maddi-manevi katkılarımız olacak. Daha önce kulüp için yapılmayanları yapacağız” dedi. Aydın futbolu çok sevdiğini Boluspor ve Göynük Belediyespor maçlarını sürekli izlediğini de kaydetti.

“Eşim Çok Büyük Destek Oldu”

İş hayatındaki başarıları kulübe de yansıtmak istediklerini söyleyen Aydın, “Takıma başkan olmadan önce moral yemekleri vererek oyuncuların yanında olmaya çalıştım. Başkan olma fikrimi eşimle paylaştığımda büyük destek gördüm. Hedefimiz bu seneyi atlattıktan sonra seneye takıma takviyeler yapıp daha iddialı bir kulüp oluşturmak olacak. İnşallah güzel birşeyler olacak” dedi. Futbolcuların yeni başkan Ayşe Aydın’ın göreve gelmesi sonrası oldukça neşeli oldukları gözlendi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 09:54