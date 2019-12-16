Türkiye’de ilk defa hayata geçiyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlıklı yenilik ve dijitalleşmenin devam ettiği ilimizde bir yenilik daha hayata geçiyor. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından yapılan açıklamada “İnme 112 “ mobil uygulamasının Bolu’da hayata geçeceği bildirildi. Konuyla alakalı İl Sağlık Müdürü Demirkol açıklamasında, “Sağlık alanında Türkiye'de bir ilk daha Bolu'da hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığımızın teveccühü ile inme hastaları için ‘İnme 112’ mobil uygulaması Bolu'da başlıyor. Destekleri için Bakanlığımıza ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, proje tanıtımı için ilimize gelen Daire başkanımız Ali Emre Çağan'a teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.