Türkiye’de “İlk Kurumsal Lisanslı WhatsApp Hattı”

Haber: Birol Ertunç

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce bölgesinde 45 ilçe, 1344 mahalle ve 766 köyde 3,6 milyon nüfusa ve 1,8 milyon elektrik kullanıcısına hizmet veren SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) müşteri memnuniyeti odaklı talep yönetimi çerçevesini genişletti. SEDAŞ, kurumsal lisans alarak, Türkiye’de elektrik dağıtım sektöründe kurumsal lisanslı WhatsApp uygulaması ile bir ilki gerçekleştirdi. SEDAŞ 0(530) 9 19 19 19 Kurumsal WhatsApp numarasından tüketicilere, her türlü talep, ihbar ve şikayetlerini SEDAŞ Çağrı Merkezi ile paylaşabilecekleri yeni bir iletişim kanalı daha açtı.

SEDAŞ’TAN BİR YENİLİKÇİ UYGULAMA DAHA

SEDAŞ Kurumsal WhatsApp hattı ile her bölgeden, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığıyla 7/24 SEDAŞ’a ulaşılabilecek. Elektrik dağıtım şirketleri arasında bir ilk olan Whatsapp hattı ile müşteriler talep, ihbar ve şikâyetlerini iletirken; konum bilgisi, ses ve görsel kaydı, medya paylaşımı yapabilecek. SEDAŞ müşteri odaklı yaklaşımı ile yeni WhatsApp uygulaması sayesinde müşterilerin elektrik dağıtım faaliyeti kapsamındaki taleplerini hızlı bir şekilde karşılamayı ve çözümlemeyi hedefliyor.

Uygulamayla ilgili açıklama yapan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı D.Necmi Odyakmaz, müşteri memnuniyetini çağın gerekliliklerine uygun şekilde sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Odyakmaz; “Alo 186 Çağrı Merkezi, Müşteri Hizmetleri Merkezleri, Web-Chat, Mobil Uygulama, Web-Online ve VIP Hat mevcut iletişim kanallarımızdı. Her müşteri profiline uygun erişim kanalı yaratabilmek amacıyla WhatsApp hattımızı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu sayede müşterilerimizle aramızdaki bağın daha da kuvvetleneceğine inanıyoruz. İletişim kanalı sayımızı artıran, geri bildirim imkânı sağlayan, iki yönlü iletişimi hızlandıran ve güçlendiren, ayrıca SAP CRM altyapısında şikayet yönetim sistemimizin bir parçası olan yeni uygulamamız sayesinde hizmet kalitemiz daha da artacaktır”dedi.

WHATSAPP UYGULAMASI İLE SEDAŞ’A YAPABİLECEĞİNİZ BİLDİRİMLER;

Vatandaşlar SEDAŞ WhatsApp hattına; şebekedeki arıza bakım onarım ihbarlarını, sokak aydınlatma onarım taleplerini, kaçak bildirimlerini, şebekeye temas eden ağaçların budanması ve kesim taleplerini, arızalı elektrik sayaçlarının bildirilmesini, sayaç mühürleme talebi, enerji bağlantısı ve açım talebi, sayaç okuma ve değiştirme ile SEDAŞ hizmetleri ile ilgili bilgi taleplerini yapabilecekler.