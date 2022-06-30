Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Haber: C. Kutay Aykan

Covid-19 pandemisinden sonra tam rahatladık derken başka bir pandemi ortaya çıktı. Virüse ilişkin ilk vaka, 29 Nisan 2022’de Nijerya’ya seyahat eden ve Londra’ya dönen bir İngiliz vatandaşında 4 Mayıs 2022 tarihinde tespit edildi. Vakaların ilk tespit edildiği tarihten itibaren akıllardaki tek soru, bu virüs de dünyayı etkisi altına alacak mı?

TÜRKİYE’DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Özellikle Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren virüsün Türkiye’ye sıçrayıp sıçramadığı merak konusuydu. Türkiye’de ilk maymun virüsü vakasının tespit edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca “bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” ifadelerini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

Virüse yakalandıktan sonra bir veya iki hafta içerisinde kendisini belli eden ateş ve ciltte döküntü gibi rahatsızlıklar maymun çiçeği virüsünün en önemli belirtileridir.