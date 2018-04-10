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    • Türkiye’de ilk ve tek: İnteraktif Tanıtım Sistemleri

    2018’in ilk aylarında faaliyete başlayan 220 Volt Reklam Ajansı, müşterilerine sunduğu farklı tanıtım hizmetleri ile göz dolduruyor.

    10 Nisan 2018 Salı 14:14
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    Türkiye’de ilk ve tek: İnteraktif Tanıtım Sistemleri

    Haber: Esra Öztürk

    Bolulu genç girişimci Yiğit Ersoy tarafından, Ocak ayında faaliyete geçirilen 220 Volt Reklam Ajansı, reklam konusunda müşterilerine sunmuş olduğu farklı seçenekler ile rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. 220 Volt hakkında açıklamalarda bulunan Yiğit Ersoy, giderek gelişen ve büyük bir öneme sahip olan reklam sektörüne yeni bir soluk getirme hayaliyle yola çıktığını ifade ederek, “Bolu’da işletme üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da pazarlama üzerine doktoramı yapıyorum. Ajansımızı, Ocak ayında ‘Markana güç kat’ sloganı ile faaliyete geçirdik. Bu doğrultuda markalarını güçlendirmek isteyen ve yeni açılan firmalara hizmet veriyoruz” diye konuştu.

    TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

    220 Volt olarak 6 kıtada 17 ülkede hizmet sunduklarını da belirten Yiğit Ersoy, 9 kişilik ekipleri ile birlikte verdikleri hizmetleri şöyle sıraladı: “Ajans olarak müşterilerimize marka danışmanlığı, dijital pazarlama, grafik tasarım, web tasarım, mobil uygulama, video prodüksiyon, gömülü sistemler ve dijital tanıtım sistemleri gibi alanlarda hizmet sunuyoruz. Bunlar dışında Türkiye’de ilk ve tek olarak interaktif tanıtım sistemleri de geliştiriyoruz. Kısaca şöyle diyebiliriz, dijitalde gördüğümüz gif animasyonlarına hayat vererek fiziksel dünyaya adapte ediyoruz ve markaların hedef kitlelerini fiziksel dünyada da etkilemeleri için bir alan yaratıyoruz.”

    Yiğit Ersoy son olarak, “6 kıta 17 ülkede olduğu gibi Bolu’da da yeni yeni reklam faaliyetleri içerisindeyiz. Markalarını güçlendirmek ve farklı alanlarda da etki yaratmak isteyen herkesi markamızla tanışmaya davet ediyoruz. Markasına güç katmak ve yenilikler getirmek isteyenler bize https://220volt.com.tr adresinde bulunan iletişim kanallarımızdan ulaşabilirler” dedi.

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