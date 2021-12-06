

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhuriyetimizin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli devrimlerinden biri olan ve tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına 'seçme ve seçilme hakkı' vererek kadınların toplumdaki konumunu güçlendiren 1934 yılından bu yana her yıl 5 Aralık Kadın Hakları Günü olarak kutlanmakta. Kadın haklarının yeteri kadar korunmadığını belirten Bolulu vatandaşlarise bu konu hakkında daha büyük tedbirlerin alınmasını söyledi.

İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

“KENDİMİZİ KORUYAMIYORUZ YANİ KURBANIZ”

Türkiye’de kadın olmanın zor olduğunu söyleyen Türken Demirel, “Maalesef haklarımız kısıtlı. Kendimizi koruyamıyoruz yani kurbanız. Kendimi özgür hissetmiyorum. Öncelikle kadınlar için karşı cinsi korkutmamız lazım, mesela girenler serbest bırakılıyor ceza almıyor bunların bir iki tanesini cezalandırsalar belki akıllanıp yapmazlar” şeklinde konuştu.

“BEN EN GÜZEL YAŞLARIMDA DIŞARI ÇIKAMAYACAKSAM DAHA NE ZAMAN ÇIKACAĞIM”

Henüz 15 yaşında olduğunu belirten Damla “Bu yaşımda rahatça dolaşamıyorum bir şey yapamıyorum, ben en güzel yaşlarımda dışarı çıkamayacaksam daha ne zaman çıkacağım. Sürekli kadın cinayetleri oluyor bu benim annemde olabilir o yüzden bir an önce harekete geçilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BENCE ADALETLE İLGİLİ KANUNLA İLGİLİ ŞEYLER YAPMALI”

Kadın Haklarının yeteri kadar korunmadığını, savunulmadığını söyleyen Zekiye Yerlikaya “Türkiye’de kadın olmak zor bir şey özellikle adalet anlamında her gün bir sürü kadın cinayeti görüyoruz. Eskiye göre iyi miyiz kötü müyüz kıyaslamam çünkü eski dönemde yaşamadım. Ama şu günde iyi yanları da var kötü yanları da var çok güzel bir milletiz ama bazı sapkın olaylar yüzünden kötü de bir milletiz. Devlet bence adaletle ilgili kanunla ilgili şeyler yapmalı. İdamı kesinlikle savunmuyorum çünkü idamın yerinde kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde bir sürü haksız idam edilenler olabilir”dedi.

“CİNAYETLERDE GERİLEMEK VARKEN DAHA ÇOK İLERİ GİTMEYE BAŞLADIK”

Çok fazla özgür olduğumuzu söyleyemem diyen Burcu Haner, “Alınan tedbir ve önlemlerin artacağı yönde inşallah önümüzdeki süreçlerde daha büyük korunmaların alınması tabi ki bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda kültürel olarak da cinayetlerde gerilemek varken daha çok ileri gitmeye başladık. Umarım en kısa zamanda bu durumlar daha çok önlemlerle ileri seviyeye geçer diye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM YAŞADIKLARIMIZI GENÇLER YAŞAYAMIYOR”

Kötü bir dünya kötü bir Türkiye’deyiz diyen Ayşe Yücel, “Politikadan siyasetten insanlar kötü, kötü tohumlar, cahillik, kültürsüzlük, kötü aileler yani her şey kötüye gidiyor kısacası. Biz gençlere acıyoruz bizler belirli bir yaşa geldik gençlerin işi çok zor. Biz çok güzel bir gençlik geçirdik, Cumhuriyet gençliği çok güzel yaşadık, çok güzel okullarda okuduk. Şimdi bakıyorum da bizim yaşadıklarımızı gençler yaşayamıyor. Ve hep kötüye gidiyor her şey bilmiyorum ne olacak. Allah korusun hepimizi. Bunu baştan yukardakiler çözecekler bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz neler söylesek neler yapsak kötü anlaşılıyor durduruluyor insanlar ya da konuşması engelleniyor. Baştakilerin buna bir şey yapması lazım. Maalesef onlar da kendi menfaatlerinde kendi işlerininim peşinde, kendi kazançlarında toplumu düşünen yok”dedi