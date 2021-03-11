“Türkiye’de örnek teşkil edecek”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi’nde arıtma tesisine su alma programı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 65 Milyon TL yatırım bedeliyle Bolu Belediyesi tarihinin en büyük projesi olan tesiste arıtma sistemine ilk suyu Başkan Tanju Özcan verdi.

“TEST ARITMASINA BAŞLADIK”

Tesis çalışanları ve basın mensupları ile tesisi gezen Başkan Özcan, projeye dair son gelişmeleri aktardı. Bolu Belediyesi tarihinin en pahalı projesinin hayata geçtiğini belirten Başkan Özcan, “Yüz akı bir proje olacak. Arıtma tesisi olarak anılmayacak, ileri biyolojik arıtma tesisi olarak anılacak. Eskiden buradaki tesis kimyasal arıtma tesisiydi, sağlıklı değildi. Ama şuan da yapacağımız İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde -ki yüzde 98 seviyesinde tamamlandı- bugün de test arıtmasına başladık. Bu testlerden olumsuz bir sonuç beklemiyoruz. Bir taraftan peyzaj çalışmalarını yapacağız. İnşallah Nisan ayının ortasından itibaren tamamen arıtılmış şekilde suyu Büyüksuya vermeye başlayacağız. Eski üniteyi tamamen devre dışı bırakacağız. Ve burası Türkiye’nin örnek ileri biyolojik tesislerinden biri haline gelecek” dedi.

“PROJE DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”

Büyükşehirlerin birkaçında bu tesislerden olduğunu söyleyen Özcan ayrıca, “51 il arasında ilk kez ileri biyolojik arıtma tesisini Bolu Belediyesi kurmuş olacak. Benim göreve geldiğim dönemde bir ihale yapılmıştı, ancak müteahhit hiçbir şey yapmadan tasfiyeye gitmişti. Oda kimyasal arıtma tesisiydi. Biz proje değişikliği yaptık. ‘Madem yapıyoruz doğanın başkenti olan Bolu’da ileri biyolojik arıtma sistemini kullanalım’ dedik. Aslında işin teslim süresi daha uzundu, Temmuz sonuydu. Biz birkaç ay daha öne çekmiş oluyoruz. Peyzaj düzenlemeleri yapılacak, boya, badana gibi, korkuluk gibi ufak tefek eksiklikler de ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

“BOLU’DAKİ SULARI TEMİZLEMEK BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Mayıs ayı ortalarında pandeminin izin verdiği ölçüde görkemli, tesise yakışır bir açılış yapmayı planladıklarını anlatan Özcan, “Mayıs ayında buraya geldiğimizde buranın park içerisinde kalmış bir tesis olduğunu göreceksiniz. Yemyeşil olmuş olacak. Ve buraya Türkiye’nin pek çok ilinden temsilciler gelecek ve biz de kendilerine bu örnek tesisi gururla gezdireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müteahhidimize teşekkür ediyorum, verdiği tarihin süresinden önce yerine getirdi. İnşallah testlerden de olumsuz bir sonuç çıkmaz. Fen işlerine teşekkür ediyorum. Bolu doğanın başkenti. Bolu’daki suları temizlemek bizim birinci önceliğimiz. Yani doğanın başkenti olan şehrin sularının da temiz olması gerekiyor. Bu tür yatırımlar bir kez yapılıyor. Uyduruk yatırım yapıp sonrasında yenilemek yerine, ‘Bir kez yapalım en iyisini yapalım, en sağlamını yapalım’ dedik. Burada arıtılan suyun bir kısmı yeşil alanların sulanması için kullanılacak. Türkiye’de örnek teşkil edecek. Bu da büyük bir tasarruf. İlk arıtılmış sudan birer bardak müteahhidimize ve Adnan beye vereceğim” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan’ın açıklamaları sonrasında koku ünitesinde de incelemelerde bulunuldu. Koku ünitesi hakkında bilgiler veren Adnan Demirel, “Tesiste en büyük kokunun olduğu yer merkezinde bulunan yer. Atık suyun ilk girdiği nokta ve çamur ünitesi. Burada tamamen kapalı bir sistem olduğu için bir sıvı haznenin içinden geçerek kokuyu tamamen ortadan kaldırıyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 14:39