

Haber: Kasım ŞAHİN

Referandum öncesi hayır diyen kesimin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si olduğuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte rejim tartışması yaşanacağı iddiasında bulunanlara seslenerek; " Şunu herkes bilsin; Türkiye'de 1923 yılından itibaren rejim sorunu diye bir şey kalmamıştır" dedi.

AK Parti Merkez İlçe ve Karacasu Beldesi Danışma Meclisi toplantısında Nisan ayında yapılacak Referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Anayasa değişikliği çalışmalarında TBMM'de yoğun mesai harcayan Bolu Milletvekillerine teşekkür etti.

Kendi ülkeleri Başkanlık Sistemiyle yönetilen Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika'nın ve hatta bu konuda en son konuşacak İran'ın bile hayır dediğini belirten Doğanay; "Ülke dışına baktığımızda Almanya'sından, İngiltere'sine, Amerika'sına kadar hepsi hayır diyor. Hatta ve hatta geçenlerde İran'da bir açıklama yaparak, Türkiye'de evet çıkarsa demokrasi kalmaz diyor. Demokrasi hakkında konuşana bakın. Demokrasi hakkında en son konuşacak ülke olan İran bile hayır diyor. Bunu halkımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Hayır diyen ülkelerin hepsi başkanlıkla yönetiliyor. Bize gelince hayır diyorlar. Çünkü; Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Çünkü Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasını, kendi bölgesinde lider ülke olmasını kimse istemiyor" diye konuştu.

CHP'ni de eleştiren ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rejim tartışması yaratacağı iddialarına da cevap veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Türkiye'de ise kimler istemiyor; 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasını yapan FETÖ terör örgütü, bebek katili PKK ve bir de bunlara eşlik eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var. Kutsal ittifakı hepsi birlikte oluşturmuşlar, hayır diyorlar. Biz biliyoruz ki onların hayır demesinden ülke adına hayır çıkmaktadır. Ama milletimizin onların kimlerle birlikte hareket ettiğini, bildiği için Referandumda evet diyerek yeni Türkiye'ye başlangıcın adımını atacak. Biz milletimize güveniyoruz ve onların vereceği karar saygı duyuyoruz. Biz bu referanduma bakarken sadece bir grubun hayır demesine, dış ülkelerin hayır demesine bakmayacağız. Biz büyük fotoğrafa bakacağız. Biz 17/25 Aralık'a, Doğu ve Güney Doğuda kazılan hendeklere, 15 Temmuz haine darbe kalkışmasına, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de patlayan bombalara bakacağız. İşte o zaman gerçek resmi görmüş oluruz ve bu referandumun neden önemli olduğunu anlarız. Diyorlar ki; "Türkiye'de rejim sorunu oluşur" Şunu herkes bilsin; Türkiye'de 1923 yılından itibaren rejim sorunu diye bir şey kalmamıştır. Bunu herkes duysun" dedi.