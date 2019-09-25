Türkiye’nin en güzel TIR’ı

Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen program çerçevesinde Türkiye’nin 81 ilini dolaşacak “Mobil Trafik Eğitim TIR’ı”nın, 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşacağını söylemesinin ardından eğitim TIR’ı ilimize geldi. Kent Meydanın da ilkokul öğrencileriyle buluşan Mobil Trafik Eğitim TIR’ı içerisinde çocuklara trafik konusu hakkında teorik bilgiler verildikten sonra, TIR’ın dışında da küçük öğrencilere pratik bilgiler ve araç sürüşü yaptırıldı.

Böylesine güzel bir etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Belediye Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, TSO Başkanı Türker Ateş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Ahmet Ümit, Mobil Trafik Eğitim TIR’ı hakkında şunları söyledi; “Yarının sürücü ve yayalarını şimdiden doğru şekilde eğitmek, trafik konusunda farkındalık oluşturmak, yeni dönem trafik stratejimizin temel ayaklarından biri oldu. AFAD Başkanlığımız tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğü’müze tahsis edilen trafik TIR’ı, trafik eğitimi için dizayn edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’mızla belirlediğimiz program dahilinde, ilk eğitim Bolu’dan başladı. Daha sonra eğitim TIR’ı her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde, Türkiye’yi dolaşacak. Erken yaşlardan itibaren çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olmuş olacağız. İlimizde yaşayan küçük öğrencilerimize trafik hakkında bilgilendirme yaparak, küçük yaşta onların bu konularda tecrübe edinmesini sağlayacağız” diyerek öğrencilerle hem sohbet edip, hem de çocuklara içerisinde kırmızı düdük ve bilgilendirme broşürlerinin olduğu çeşitli hediyeler verildi.

Alkollü sürücülerin trafiği nasıl etkiledi ve vatandaşların can ve mal kaybına neden olmasını anlatmak amacıyla alkol gözlüğü ile futbol topuna vurarak gol atmaya çalışan vatandaşların topu ıskaladığı gözlemlendi. Bu gözlük sayesinde alkollü araç kullanımının ne kadar tehlikeli olduğu vurgulanmaya çalışıldı.