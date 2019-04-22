Türkiye’nin en soğuk ili olduk

Haber: Birol ERTUNÇ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi sonucu geçtiğimiz hafta adeta donduk. Gündüzleri il merkezinde sıcaklıklar artı derecelerde seyrederken Salı gününden Cumartesi gecesine kadar ise sıcaklıklar hepsi eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle buz tuttuk ve Bolu, Türkiye’nin en soğuk illeri arasında ilk sırada yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Kartalkaya eksi 9.2, Dörtdivan ilçesi eksi 2.9, Dörtdivan ilçesine bağlı Çetikören Köyü eksi 3.9, Gerede ilçesi eksi 3.1, Gerede ilçesine bağlı Samat köyü eksi 4.0, Bolu Dağı eksi 3.0, Baltalı köyü eksi 3.2, Batı Karadeniz Orman Araştırma eksi 3.6, Çele Orman sahası eksi 2.3, Abant eksi 4.2, Yeniçağa ilçesi eksi 1.5, Kıbrıscık ilçesi eksi 2.2’lerde seyretti. Bu verilere göre Bolu ili en soğuk iller arasında Türkiye sıralamasında ilk sırada yerini almış oldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 11:39