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23 Kasım 2017 Perşembe
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    • Türkiye’nin en soğuk ili olduk

    Meteoroloji verilerine göre, İlimizin Gerede ilçesinde yer alan Samat köyü dün gece -14 dereceyi görerek Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu.

    23 Kasım 2017 Perşembe 08:53
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    Türkiye’nin en soğuk ili olduk

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Ölçüm raporlarında en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü ilk on listesine ilimizin üç bölgesi girdi.

    Bolu genelinde beyaz bereketin yağdığı bölgelerde soğuk hava etkili oldu. Dün akşam 18'dendün sabah saatleri arasında Türkiye'nin en soğuk noktası Gerede ilçemiz oldu. Gerede -13,6 dereceyi gördü. Meteoroloji verilerine göre, Bolu’nun tüm ilçelerinde hava sıcaklığı dün gece eksi değerlerde ölçüldü. Türkiye’nin ve Bolu’nun en düşük sıcaklı değeri Gerede’de ölçülürken, Gerede İlçemizi Bolu kırsalındaki bir ölçüm istasyonunda elde edilen sıcaklık değeri izledi. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi ölçüm istasyonunda -12,2 derece sıcaklık kaydedildi. İlimizde en yüksek sıcaklık ise -0,5 derece ile Mengen ilçemizde kayıtlara geçti. Türkiye genelinde oluşan en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü merkezler listesinde birinci olan ilimizin ardından Afyon – Sandıklı ikinci, Kayseri – Kocasinan üçüncü ve Kütahya – Dunlupınar dördüncü oldu.

    İŞTE EN SOĞUK MERKEZLER;

    Anahtar Kelimeler: Meteoroloji, Verilerine, Göre, İlimizin, Gerede

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