“Türkiye’nin geleceği gençlerimize emanettir”

Haber: Ceylan Beykoz

Ateş, yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan milli mücadelemizin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, işgal altındaki vatan topraklarımızın kaderinin şekillendiği en önemli tarihlerden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a giderek yaktığı bu bağımsızlık ateşi, dalga dalga tüm vatan sathına yayılmış, milletimizin ortak var oluş mücadelesine dönüşmüştür. Atatürk’ün önderliğinde kadim yurdumuza ekilen bu bağımsızlık tohumları, kuzeyden güneye, doğudan batıya milletimizin dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, yüreği vatan ve bağımsızlık için çarpan fertlerinin mücadelesi ve şehitlerin kanıyla sulanarak büyütülmüştür. Bugün gölgesinde 83 milyonun yaşadığı asırlık bir çınar olmaya hızla yaklaşan Cumhuriyetimizin çimentosunda, İstiklal Marşı Şairi Mehmed Akif’in dizelerinde hayat bulduğu gibi, ezelden beridir hür yaşamış bir milletin, sonu tüm dünyaya örnek olan bir zaferle taçlanmış bu eşsiz mücadele ruhu bulunmaktadır.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ, YÜZ AKIMIZ OLAN GENÇLERİMİZE EMANETTİR”

19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Tarihimizden aldığımız bu güç ile yolunda emin adımlarla ve hedeflerle ilerleyen, güçlü ekonomisiyle ve girişimcileriyle yarına güvenle bakan Türkiye’nin geleceği, yüz akımız olan gençlerimize emanettir.

101 yıl önce yakılan bu meşale, bu anlamlı günün armağan edildiği gençlerimizin ellerinde hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu düşüncelerle, ulusal bağımsızlık mücadelemizin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yıldönümünü ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bolu iş dünyası adına kutluyorum. Başta bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.”