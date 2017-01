BASIN BÜLTENİ

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili'ye AK Parti'ye geçişi sonrası ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Milletvekili Ercoşkun'a ziyarette, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, Mehmet Aksoy başkanlığındaki AK Parti belde teşkilat yönetiminden Yetiş Fırat, Mahmut Karasu, Dursun Ali Keleş ve Mehmet Akman, Belediye Meclisi Üyesi Sedat Bozoğlu ile Muhtar Mahmut Bektaş eşlik etti. Ercoşkun, ziyaret açıklamalarında öncelikle, Başkan Beydili'ye AK Parti ailesine katılmasından dolayı tebrik ve teşekkür etti.

GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Milletvekili Ercoşkun, son olarak, Türkiye'nin odaklandığı referandum gündemine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Karacasu ve Bolu halkının referandumda Türkiye'nin gücüne güç katmak için 'Evet' diyeceğine inanıyorum. Bu süreçte bizlerde Anayasa değişiklik maddelerini vatandaşa anlatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BAŞKAN DOĞAL GAZ İSTEDİ

Milletvekili Ercoşkun'un ardından konuşan Başkan Beydili ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Muhalefette iken dahi en ufak bir sıkıntımız olduğunda sizleri aradık ve beldemiz için defalarca yardım istedik. Sizden her zaman, 'Sayın Başkan, yapabileceğim bir şey var mı?' sözünü defalarca işittim. Şu ana kadar vatandaşımıza hizmet noktasında birbirimizden hiç kopmadık. Her zaman birlikte olduk. Bunu vatandaşlarımız da biliyor, siyasi çevrelerde biliyor. Şu an beldemizdeki en önemli sorun doğalgaz Sayın Vekilim.

YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILDI

Ercoşkun, Karacasu'daki turizm hedeflerinden bahsettiği sözlerinde şunları söyledi:

"Karacasu, Bolu'nun gözbebeği ve en önemli gelişme bölgelerinden bir tanesi. Bolu'nun birçok güzelliği var; ancak Karacasu'nun en önemli ayrıcalığı termal kaynaklara da ev sahipliği yapması. Karacasu'nun gerek otel, gerekse sağlık alanında kazanacağı yatırımlar Bolu'yu diğer illerden farklı bir noktaya ulaştıracak.

Son olarak, Belediye'nin de desteğiyle İl Özel İdaresi'ne ait olan arazide otel çalışmaları başladı. Bu büyük yatırım için arzu ettiğimiz temel atma törenini yapamadık ama hava koşullarının müsaade ettiği bir zamanda inşallah bu töreni yapacağız.

Bu yatırımın hayata geçişi bizim için bir başlangıç. Bu yatırımla diğer yatırımların önü açılmış oluyor. Bu bölge bir cazibe merkezi haline geldiğinde, diğer yatırımları da beraberinde getirecek."

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında ise, Karacasu'nun kendisi için önemine değinerek, "Karacasu ilk gençlik yıllarımı yaşadığım yer. Benim için yeri ve önemi ayrı. Ne ihtiyaç olduysa, bugüne dek bölge ve bölge halkı için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Başta doğalgaz çalışmaları olmak üzere, bundan sonraki süreçte Karacasu'nun ve belediyesinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri elbirliği ile inşallah gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.