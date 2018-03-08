Haber: ESRA ÖZTÜRK

SEDAŞ’ta özelleşmeden sonra kadın çalışan sayısını 10 kat artırdı. SEDAŞ enerji dağıtım şirketleri içinde 150 bayan çalışanıyla örnek şirketler içinde yer alıyor. SEDAŞ “Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar” yarışmasına Regülasyon Direktörü Yeşim Meltem Şişli’yi aday göstererek katıldı. 200 kadının aday gösterildiği yarışmada adaylar, Başkanlığını Güler Sabancı’nın yaptığı jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Güler Sabancı, “Bu ilk organizasyon tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuktur.”dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül Törenine SEDAŞ’tayöneticileri ile katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene, Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik perakende satış şirketleri ile doğalgaz ve petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri, Enerji Bakanlığı bürokratları, iş, sanat, akademi ve spor dünyasından da birçok isim katıldı.

Açılış konuşmasını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptı. Sabancı, "Bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz kazandık. Bu süreç, tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuktur. 14 yıldır sektörün yapısında çok önemli değişiklikler oldu. Enerji üretim ve dağıtımında, sektör, önemli bir özelleştirme sürecinden geçti, rekabete açıldı. Bugün enerji üretimi ve dağıtımı, ciddi yabancı yatırımcıların da bulunduğu özel sektör eliyle yapılıyor. Yaşam standardımızı birebir etkileyen bu sektörün potansiyeli çok yüksektir.Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerle buluşacak ve yatırım yapmaya devam edilecek bu sektörde, artan nitelikli iş gücü talebi vardır" diyen Sabancı, şöyle devam etti:

"Kadınların araştırmalarla ispatlanmış yönetsel becerileri, enerji sektörü için de önemli bir potansiyeldir. Ancak ne yazık ki, istatistiklere göre yalnız ülkemizde değil, dünyada cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi enerjidir. Dünya Ekonomik Forumu'na göre enerji sektöründe kadın çalışan sayısı sadece yüzde 19. Bunun altındaki en önemli nedenlerden biri de kadın rol modellerin olmaması. O yüzden bu ödül programı gibi teşvikleri çok önemsiyoruz. Sadece mühendislik değil, farklı yetkinliklere ve disiplinler arası çalışmalara da bu sektörde ihtiyaç duyuluyor. Bu ödül programını, bu yolda bir başlangıç olarak görmeliyiz. Bu yıl 200 kadın yarışmaya aday gösterildi. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Programı'nın artan başvurularla uzun yıllar yoluna devam etmesini temenni ediyorum." dedi. Güler Sabancı ilki yapılan bu organizasyonun düzenlenmesi ve desteklenmesi nedeniyle emeği ve katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Bakan Albayrak,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ta konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, bu gününü, cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olması temennisinde bulundu. Bakan Albayrak, "Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileriyiz"dedi.Albayrak, Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamındaki hedeflere ulaşmak için de kadınlara ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Albayrak, "Bu potansiyeli hayata geçirme noktasında herkesin, hepimizin koşulsuz desteğini ortaya koyması şarttır. Bu yüksek potansiyeli büyük bir güç haline dönüştürecek köklerimize, değerlerimize, enerjilerimize ve bütün kadınlarımıza güveniyoruz" “Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de yine kadınlarımız hep ön sıralardaydı. Düşmana vatan topraklarını dar eden Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacıların yazdığı destan hangi tarihe sığar? Milli mücadele şuurunu diri tutan Halide Edipler yetiştiren bir milleti hangi güç esir edebilir? Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği bu kutlu mücadeleyi, Gazi Mustafa Kemal şu sözlerle ifade ediyor; 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez"dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe çalışan kadın sayısının arzu edilen seviyede olmadığını belirterek, "Bugün kadınlara bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerinin hemen başında ya da kariyer planlaması aşamasında olanlara. Enerji ve maden alanında sizlere büyük ihtiyaç duyuyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, kadın çalışan oranının arzu ettiğimiz noktada olmadığı bu alanda biz sizlere pozitif ayrımcılık yapacağız." dedi.

Türkiye'nin, kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören kadim bir medeniyetin, cenneti kadının ayakları altına seren yüce bir dinin mensubu olduğunu söyleyen Albayrak, "Bizler kadın ve erkeği birbirini tamamlayan, onları bir elmanın iki yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplum dışına itildiği bir dönem olmamıştır. Dünya tarihinde kadının adı yokken, Türk kültüründe, devlet yönetiminden sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek mümkündür." diye konuştu.Bakan Albayrak konuşmasında;

"Cenab-ı Hak Kur'an'da insanlığa hitap ederken, (Ey İnananlar) demiş ve hiçbir zaman kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Bizleri yaratan Yüce Allah böyle bir ayrım yapmamışken, insanların kadın erkek ayrımı yapması ve kadını erkeklerden daha aşağı görmesi, açıkça ifade ediyorum ki cinsiyet ırkçılığından başka bir şey değildir. Biz hep şuna inanıyoruz, kadın eli değmeyen iş, incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Bugün dünyanın dört bir yanında edebiyattan tıbba, güzel sanatlardan matematiğe, enerjiden spora kadar her alanda kadınlarımızın başarısı bizlerin göğsünü kabartıyor. 'Kadının içindeki gücü ortaya çıkarmalıyız' diyen sözlerin gerçekliğine inanmıyorum. Çünkü kadın zaten yaradılışı itibariyle güçlüdür. Bu eşitliği ne yazık ki insanoğlu kendi eliyle bozuyor. Önce zihinlerimize kadın erkek eşitsizliğini yerleştiren önyargılara hapsoluyoruz. Ardından pek çok uygulama da bu yanlış anlayışın sonucu olarak ortaya çıkıyor."

Bakan Albayrak, Kurtuluş savaşında olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de büyük bir cesaret ve mücadele örneği gösteren kadınların, gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktığının altını çizerek, "Ecdadımızdan devraldığımız ay yıldızlı sancağımız yere düşmesin diye hayatlarını feda ettiler. Tüm şehitlerimizi, şükran ve minnetle anıyorum. Umutla beklediğimiz yarının büyük ve güçlü Türkiyesini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle, başarıyla sürdürmekte olduğumuz terörle mücadelemizde verdiğimiz şehitlerede Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Onların şehadetleriyle milletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu imanı boğmaya, bizleri zillete düşürmeye çalışanlar, dün nasıl tarihin tozlu sayfalarında yok olduysa, bugün de aynı hataya düşenler, milletimizin cesareti, şecaati ve vatan aşkı karşısında yok olmaya mahkum olacaklardır. ” dedi.

Jüri üyeliklerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Demirören Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Vitol Türkiye Üst Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan ve devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit'in yaptığı programda 6 dalda ödül dağıtıldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel'e "Akademi" ödülünü Ferit Şahenk verirken, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ Şirket Müdürü Rahime Meydan'a "Profesyonel" ödülünü, Güler Sabancı takdim etti.

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Nevin Selçuk, "İş dünyası" ödülünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan alırken, "Girişimci" ödülünü, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Zümran Ömür'e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi. Ömür, salonda yaptığı konuşmayla uzun süre alkışlandı.

- Albayrak'tan annesi ve eşine teşekkür

"Enerjide örnek şirket" ödülünü, Uludağ Elektrik Perakende AŞ alırken, Bakan Albayrak bu ödülü, şirket adına Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e takdim etti.

Albayrak, bu sırada yaptığı konuşmada, hayatına dokunan iki önemli kadın annesi ve eşine teşekkür ederek, "Beni sadece 9 ay karnında taşımayıp bugünlere gelmemde borçlu olduğum anneme, hayatta yaşadığım tüm zorluklarda yanımda duran, sırtımı dayadığım, yoldaş olan, eş olan çok değerli eşime teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Jüri özel ödülünü ise Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularına, Emine Erdoğan takdim etti.

Törende 6 dalda ödüllerin verilmesinin ardından, Bakan Albayrak, Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.