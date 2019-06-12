Türkiye’ye örnek olacak komisyon

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Haziran ayı birinci oturumunda Hayvan Hakları Komisyonu kurulması ile ilgili bir karar alındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Meclis üyelerinin tamamının oy birliği ile alınan ve Türkiye’ye örnek olacak karar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Özcan açıklamasında; “Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde hayvanların korunması ve rahat yaşam sürmelerine ilişkin temel gereksinimleri yerine getirmek ve hayvanların bakımları gibi amaçlarla Bolu Belediyesi bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonunun kurulmasının önemi büyüktür. Umarız kurduğumuz bu komisyon Türkiye’ye örnek olur ve benzer kararlar alınmasına önayak olur” ifadelerine yer verdi.