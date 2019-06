Türkiye’yi Prag’ta temsil ettiler

Haber: BMA

Çek Cumhuriyetinin Prag kentinde Microsoft ana sponsorluğunda 14. Uluslararası Eğitim Konferansında düzenlendi. Konferansa Türkiye adına ilimizin başarılı eğitim kurumlarından Bolu Turkuvaz Eğitim Kurumları katıldı. Turkuvaz Eğitim Kurumları’nın Prag’ta sunumunu yaptığı ‘Örnek İngilizce Öğretim Projesini’ büyük beğeni topladı.

PROJE HAKKINDA

Ülkemizin ve Bolu’nun gururu olan Turkuvaz Eğitim Kurumları 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde büyük bir heyecanla başlattığı “Learn and Play” projesi, İngilizceyi günlük hayatın her alanında pratik olarak kullanarak kaliteli İngilizce öğrenmeyi amaçlıyordu. Proje özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilere etkinliklerle İngilizce öğretmeyi amaçlamaktaydı. Öğrenciler hayatın her alanında İngilizceye maruz bırakılarak ana dili İngilizce olan yabancılarla günlük aktiviteler yaparak dili yaşayarak öğrendiler. Bazen oyunlarla, bazen kukla oyunlarıyla, dramalarla, şenliklerle, gösterilerle, bazen müze ziyaretleri ile, bazen doğa gezileri ile İngilizce konuşma düzeylerini en üst seviyeye çıkardılar. Çocuklardaki İngilizce öğrenme düzeyi velileri de çok mutlu etti. İngilizce eğitiminde yeni bir açılım oluşturan bu projenin birçok okula ilham kaynağı olması bekleniyor. Öğrenciler ayrıca farklı ortamlarda, farklı materyallerle ve çalışma grupları ile projeden elde ettikleri sonuçları çeşitli eğitim ortamlarında paylaştılar.