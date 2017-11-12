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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Türkoğlu 12 Kasım depremini unutmadı

    Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depreminin 18’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

    12 Kasım 2017 Pazar 13:58
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    Türkoğlu 12 Kasım depremini unutmadı

    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, depremin 18’nci yılında şunları söyledi; “

    Bölgemizde 12 Kasım 1999’da meydana gelen ve yediyüz on insanımızın hayatını kaybettiği, doğal afetler tarihimize Düzce Depremi olarak geçen acı dolu günün üzerinden 18. yıl geçti. Günlük yaşam telaşı içinde koşturan bizler, büyük bir şiddetle sarsılarak otuz saniye içinde büyük bir felaketin tanığı olduk. Yediyüz on insanımızı yitirmenin acısı, yıkılan binaların görüntüsü şüphesiz ki hepimizde psikolojik bir travma yarattı. Uzunca bir süre yaşadığımız evlere, iş yerlerine giremedik. Tekniğine uygun yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu ne yazık ki acı bir tecrübe ile görüş olduk.  Depremin değil ihmal ve yanlış yapılaşmanın öldürüldüğü gören Bolulu ve Düzceli hemşerilerimiz ile her yıl 12 Kasım’da yitirdiğimiz canları anarken, yeni felaketlerin yaşanmaması için kuralına, tekniğine uygun yapılaşmanın, kentleşmenin önemini hatırlıyoruz. Bilim Adamlarımızın her ortamda “Türkiye bir deprem ülkesidir”  uyarısına rağmen, AKP’nin ülke ekonomimizi inşaat rantı üzerine kurması, başta İstanbul olmak üzere rantın ve yandaş müteahhitlerin olduğu her yerde tekniğine, çekme paylarına, zemin etütüne, kat sayısına uygun olmayan yapılaşmanın önünü açması, yaşadığımız evlerin, çalıştığımız iş yerlerinin mezarımız olma ihtimali arttırmıştır. Özellikle yurdumuzun her köşesinden insanın yaşadığı, güzel İstanbul ile ilgili, Bilim Adamlarının ortaya koyduğu deprem senaryosu, hepimizi endişeli ve korku dolu bir bekleyişe sürüklüyor. Rantı insan hayatının önünde tutan anlayış, nerede ve kime ait olursa olsun, fırsat vermemek, mücadele etmek insani bir yurttaşlık görevimizdir. Gelecekte de depremlerin olacağı su götürmez bir gerçek. Bu gerçeği gözardı etmeden şehirleşmek, deprem olgusuyla yaşamayı öğrenmek, depreme uygun yapılaşmayı yaygınlaştırmak ve her bir vatandaşımızı bilinçlendirmek zorundayız. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Merkez, İlçe

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