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20 Ekim 2017 Cuma
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    • Türkoğlu resmen aday

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Ersan Türkoğlu, 4 kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Merkez İlçe kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

    20 Ekim 2017 Cuma 15:59
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    Türkoğlu resmen aday

    Haber: Semih Baykal

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı binasında Milletvekili Tanju Özcan, İl başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı İlkay Gürkan ve çok sayıda partilinin katıldığı basın toplantısı ile İl yönetim kurulu üyesi Ersan Türkoğlu, Merkez İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Türkoğlu, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “ Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Nutuk’ta yazan Atatürk’ü sevdim. Nazım hikmetin Kocatepe ile tarif ettiği Atatürk’ü sevdim. Deniz Gezmiş’in Amerikan emperyalizmine karşı koyduktan sonra yargılanırken, Bu memleket’te Mustafa Kemal’e asıl sahip çıkanlar biziz dediği cümledeki Mustafa Kemal Atatürk2ü sevdim. Uğur Mumcunun cesaretinde Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdim. Bu yüzden doğuştan bir Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi olarak, ömrüm boyunca inandığım altı oku savunmaya, onun için mücadele etmeye çaba gösterdim ve göstermeye de devam edeceğim. 2013 yılında çok değerli İl Başkanım Hüseyin Kazım Karsu ile beraber il yönetim kurulunda görev aldım. O günden bugüne de il yönetim kurulunda görev almaya devam ediyorum. Türkiyede yaşanan 5 tane seçime çalışmalarımla eşlik ettim. Ben bu süreçte parti ahlakı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin örgüt içersindeki terbiyesi ile ilgili fikir sahibi oldum. Seçimi kazanırsam, bu terbiyelere, eğitimlere layık bir ilçe başkanı olmaya gayret göstereceğim. Hedefim Cumhuriyet Halk Partisinin üyelerini, gönül verenlerini, memleketimiz için son derece önemli olan 2019 seçimlerinde bu uğraşın içerinse çekmek” diye söyledi. Türkoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından İl Başkanı Kazım Karsu, şu hastanede tedavi altında olan Eski genel Başkanları, Milletvekili Deniz Baykal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    “SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİDİLMESİNİ İSTİYORUM”

    Milletvekili Tanju Özcan ise, konuşmasına gerçekleştirilecek olan Merkez İlçe Başkanlığı seçiminin tek adaylı olarak yapılmasını istediğini dile getirerek; “Delege seçimlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Sayın Ersan Türkoğlu kardeşimiz güzel, heyecanlı, iddialı bir konuşmayla adaylığını açıkladı. Türkoğlu’nun İlçe Başkan adayı olarak çıkmasından büyük memnuniyet duydum. Çünkü Ersan beyi bu süre içerisinde daha yakından tanıdık. Özellikle 7 Haziran Genel Seçimlerinde Seçim komitesi başkanlığı yapmıştı. Ben Türkoğlu’nun başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum ve Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz son birkaç yıldır çok adaylı seçimlere gidiyoruz. Artık bu dönemin özelliğini de dikkat’te alarak mümkün olursa bir partili olarak bu seçime tek adaylı olarak gidilmesini arzu ediyorum” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, İl

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